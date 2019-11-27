《談國論企－黎偉成》中國強化知識產權保護拒美干預

《談國論企》中共中央辦公廳、國務院辦公廳於２０１９年１１月２４日印發的《關於強化

知識產權保護的意見》，強調會加強知識產權保護，是完善產權保護制度最重要的內容，也是提

高經濟競爭力的最大激勵，而更重要的是加大與國際間的多邊合作，間接向美國表明中國肯定要

通過自我加強和完善知識產權的保護，力拒美國擬利用貿協干預中國的包括知識產權立法設例的

劣行。



＊分兩階段目標先建更強基礎再提質改進＊



即使中美的第１３輪高級別經貿磋商，有望達致第一階段的貿易協議，但可達未達之因，乃

美方硬要在此輪或下一輪的協議要中方在其美式的知識產權、技術轉移等問題作出「承諾」，而

這些項目的立法設例，很主要就本國的政治經濟情況、條件作出自我完善，屬高度的內政問題，

故中共中央辦公廳、國務院辦公廳於現下印發《關於強化知識產權保護的意見》，就有很重大的

政治意義。尤其是發布的機構是以中共中央辦公廳作主導，而全國行政最高機關的國務院的辦公

廳，當然義不容辭共同制定意見，便可見中國由共產黨、國家對保護知識產權的高度重視，亦在

一定程度警告美國不要插手。

《意見》列出多個要點，最惹人注目的當然是（甲）「健全涉外溝通機制，塑造知識產權同

保護優越環境」，所指的機是「涉外溝通」，用意是要「綜合利用各類國際交流合作平台，積極

宣傳中國知識產權保護發展成就」，並非單邊或單向，而是要多邊多向而為之，即更大力度加強

國際合作：（一）充分發揮知識產權制度對促進「一帶一路」的重要作用，支持共建國家加強能

力建設，推動其共享專利、植物新品種審查結果。充分利用各類多邊對話合作機制，加強知識產

權保護交流合作與磋商談判。綜合利用各類國際交流合作平台，積極宣傳中國知識產權保護發展

成就。

和（二）健全與國內外權利人溝通渠道，包括：加強海外維權援助服務，健全協調和信息獲

取機制等。

重要的是，中國在（乙）知識產權問題上，要堅持嚴格保護、統籌協調、重點突破、同等保

護，不斷改革完善知識產權保護體系，綜合運用法律、行政、經濟、技術、社會治理手段強化保

護，促進保護能力和水平整體提升。

此說並非空口說廢話，而是政策是在有指標的同時，還有完成日期，所分主要有兩個階段：

（Ｉ）力爭到２０２２年，侵權易發多發現象得到有效遏制，權利人維權「舉證難、周期長、成

本高、賠償低」的局面明顯改觀。我看此之為進一步改善原有的「落後面」，以便建立新的有提

質功能的良好基礎。

由是便可以確保第二階段的進展要求：（ＩＩ）到２０２５年，保識產權保護社會滿意度達

到並保持較高水平，保護能力有效提升，人呆護體系更加完善，尊重知識價值的營商環境更加優

化，知識產權制度激勵創新的基本保障作用得到更加有效發揮。



＊要實幹地強化制度約束加強專利技術支撐＊



具體的政策和相關任務，有（三）要強化制度約束，確立短識產權保護政策導向，包括有加

大侵權假冒行為懲戒力度。研究制定知識產權基礎性法律的必要性和可行性加快專利法、商標法

、著作權法等修改完善。完善地理標誌保護相關主法。加快在專利、著作權等領域引入侵權懲罰

性賠償制度。大幅提高侵權法定賠償額上限，加大損害賠償力度。強化民事司法保護，有效執行

懲罰性賠償制度。

和（四）嚴格規限證據標準：強化案件執行措施，完善新業態新領域保護制度，加大執法力

度。健全與國內外權利人溝通渠道，加強海外維權援助服務。健全協調和信息獲取機制。

知識產權的立法和執法都要有高度的專業，由是《通知》表示要（五）加強專利技術支撐。

加強科技研發，通過源頭追溯、實時監測、在線識別等技術手段強化知識產權保護。建設侵權假

冒線索智能檢測系統，提升打擊侵權假冒行為效率及精準度。在知識產權行政執行法案件處理和

司法活動中引入技術調查官制度，協助行政執法部門、司法部門準確高效認定技術事實。探索加

強知識產權侵權鑒定能加建設，研究建立侵權損害評估制度，進一步加強司法鑒定機構專業化、

程序規範化建設。

加強跨部門跨區域辦案協作，特別是’推動建立省級行政區內知識產權案件跨區域審理機制

，充分發揮法院案件指定管轄機制，有效打破地方保護。

加強知識產權快保護機構建設。在優勢產業聚區布局建設一批知識產權保護中心，建立案件

快速受理和科學分流機構，提供快速審查、快速確權、快速維權「一站式」糾紛解決方案。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

