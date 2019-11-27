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即市新聞

27/11/2019 09:39

《異動股》阿里巴巴上市翌日再揚逾１％，主動買盤達六成七

　　《經濟通通訊社２７日專訊》阿里巴巴（０９９８８）上市第二日，現價升１﹒０７％，報
１８９﹒６元，盤中高見１９０元；成交約４６５萬股，涉資８﹒８３億元，主動買盤６７％。
　　現價較招股價１７６元高７﹒７％，以一手１００股計算，不計手續費，每手帳面賺１３６
０元。目前市值約４０５００億元。　　
　　現時，恆生指數報２６８７９，跌３４點或跌０﹒１３％，主板成交８１﹒６３億元。國企
指數報１０５９５，跌２１點或跌０﹒２０％。
　　上證綜合指數報２８９５，跌１１點或跌０﹒４０％，成交１４９﹒１６億元人民幣。
　　深證成份指數報９６０２，跌７４點或跌０﹒７７％，成交２５３﹒３３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里健康（００２４１）　　　８﹒６３元　　　升４﹒７３％
　　雲鋒金融（００３７６）　　　３﹒４２元　　　無升跌
　　阿里影業（０１０６０）　　　１﹒２９元　　　無升跌
　　海爾電器（０１１６９）　　２１﹒９５元　　　跌０﹒２３％
　　擎天軟件（０１２９７）　　　１﹒４９元　　　升０﹒６８％
　　中國動向（０３８１８）　　　０﹒８３元　　　無升跌
　　高鑫零售（０６８０８）　　　８﹒９９元　　　升０﹒５６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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