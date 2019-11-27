《異動股》阿里巴巴上市翌日再揚逾１％，主動買盤達六成七

《經濟通通訊社２７日專訊》阿里巴巴（０９９８８）上市第二日，現價升１﹒０７％，報

１８９﹒６元，盤中高見１９０元；成交約４６５萬股，涉資８﹒８３億元，主動買盤６７％。

現價較招股價１７６元高７﹒７％，以一手１００股計算，不計手續費，每手帳面賺１３６

０元。目前市值約４０５００億元。

現時，恆生指數報２６８７９，跌３４點或跌０﹒１３％，主板成交８１﹒６３億元。國企

指數報１０５９５，跌２１點或跌０﹒２０％。

上證綜合指數報２８９５，跌１１點或跌０﹒４０％，成交１４９﹒１６億元人民幣。

深證成份指數報９６０２，跌７４點或跌０﹒７７％，成交２５３﹒３３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里健康（００２４１） ８﹒６３元 升４﹒７３％

雲鋒金融（００３７６） ３﹒４２元 無升跌

阿里影業（０１０６０） １﹒２９元 無升跌

海爾電器（０１１６９） ２１﹒９５元 跌０﹒２３％

擎天軟件（０１２９７） １﹒４９元 升０﹒６８％

中國動向（０３８１８） ０﹒８３元 無升跌

高鑫零售（０６８０８） ８﹒９９元 升０﹒５６％

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（ｊｔ）

