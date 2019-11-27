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27/11/2019 09:52

《中資異動》中國全通漲逾一倍，手機屏幕業務獲注資３億人幣

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國全通（００６３３）現價升１３２﹒２８％，報０﹒２９
５元；成交約３９１５萬股，涉資１０２５萬元。暫升幅最大個股。
　　中國全通公布，中鐵友嘉實業以３億元人民幣（約３﹒３５億港元）現金注資方式，認購從
事手機屏幕製造業務的深圳立德經擴大註冊資本的３０％，而該集團持股攤薄至７０％，此將不
會在損益表中確認任何損益，但因注資而視作出售事項估計有約８５７０萬元人民幣盈餘。
　　現時，恆生指數報２６９２１點，升７點或升０﹒０３％，主板成交１２２﹒７７億元。國
企指數報１０６１１點，跌５點或跌０﹒０５％。
　　上證綜合指數報２８９７點，跌９點或跌０﹒３２％，成交２３９﹒８７億元人民幣。
　　深證成份指數報９６０６點，跌７０點或跌０﹒７３％，成交４０７﹒５２億元人民幣。

　　表列十大升幅股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國全通（００６３３）　　　０﹒２９５元　　　升１３２﹒２８％
　　江山控股（００２９５）　　　０﹒１１４元　　　升　５２﹒００％
　　高門集團（０８４１２）　　　０﹒２１５元　　　升　２３﹒５６％
　　綠科科技（００１９５）　　　０﹒１１２元　　　升　２４﹒４４％
　　中國數字（０８２８０）　　　０﹒０５５元　　　升　１９﹒５７％
　　華記環球（０２２９６）　　　０﹒３２０元　　　升　１８﹒５２％
　　和嘉控股（００７０４）　　　０﹒１００元　　　升　１４﹒９４％
　　中彩網通（０８０７１）　　　０﹒０３９元　　　升　１４﹒７１％
　　ＩＳＰ　（０８４８７）　　　０﹒１７１元　　　升　１４﹒００％
　　ＳＰＲＯＣＯＭＭ　ＩＮＴＥＬ
　　　　　　（０１４０１）　　　０﹒９００元　　　升　１３﹒９２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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