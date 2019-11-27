《中資異動》中國全通漲逾一倍，手機屏幕業務獲注資３億人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》中國全通（００６３３）現價升１３２﹒２８％，報０﹒２９
５元；成交約３９１５萬股，涉資１０２５萬元。暫升幅最大個股。
中國全通公布，中鐵友嘉實業以３億元人民幣（約３﹒３５億港元）現金注資方式，認購從
事手機屏幕製造業務的深圳立德經擴大註冊資本的３０％，而該集團持股攤薄至７０％，此將不
會在損益表中確認任何損益，但因注資而視作出售事項估計有約８５７０萬元人民幣盈餘。
現時，恆生指數報２６９２１點，升７點或升０﹒０３％，主板成交１２２﹒７７億元。國
企指數報１０６１１點，跌５點或跌０﹒０５％。
上證綜合指數報２８９７點，跌９點或跌０﹒３２％，成交２３９﹒８７億元人民幣。
深證成份指數報９６０６點，跌７０點或跌０﹒７３％，成交４０７﹒５２億元人民幣。
表列十大升幅股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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中國全通（００６３３） ０﹒２９５元 升１３２﹒２８％
江山控股（００２９５） ０﹒１１４元 升 ５２﹒００％
高門集團（０８４１２） ０﹒２１５元 升 ２３﹒５６％
綠科科技（００１９５） ０﹒１１２元 升 ２４﹒４４％
中國數字（０８２８０） ０﹒０５５元 升 １９﹒５７％
華記環球（０２２９６） ０﹒３２０元 升 １８﹒５２％
和嘉控股（００７０４） ０﹒１００元 升 １４﹒９４％
中彩網通（０８０７１） ０﹒０３９元 升 １４﹒７１％
ＩＳＰ （０８４８７） ０﹒１７１元 升 １４﹒００％
ＳＰＲＯＣＯＭＭ ＩＮＴＥＬ
（０１４０１） ０﹒９００元 升 １３﹒９２％
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（ｆｚ）