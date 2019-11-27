《中資異動》中國全通漲逾一倍，手機屏幕業務獲注資３億人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》中國全通（００６３３）現價升１３２﹒２８％，報０﹒２９

５元；成交約３９１５萬股，涉資１０２５萬元。暫升幅最大個股。

中國全通公布，中鐵友嘉實業以３億元人民幣（約３﹒３５億港元）現金注資方式，認購從

事手機屏幕製造業務的深圳立德經擴大註冊資本的３０％，而該集團持股攤薄至７０％，此將不

會在損益表中確認任何損益，但因注資而視作出售事項估計有約８５７０萬元人民幣盈餘。

現時，恆生指數報２６９２１點，升７點或升０﹒０３％，主板成交１２２﹒７７億元。國

企指數報１０６１１點，跌５點或跌０﹒０５％。

上證綜合指數報２８９７點，跌９點或跌０﹒３２％，成交２３９﹒８７億元人民幣。

深證成份指數報９６０６點，跌７０點或跌０﹒７３％，成交４０７﹒５２億元人民幣。



表列十大升幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國全通（００６３３） ０﹒２９５元 升１３２﹒２８％

江山控股（００２９５） ０﹒１１４元 升 ５２﹒００％

高門集團（０８４１２） ０﹒２１５元 升 ２３﹒５６％

綠科科技（００１９５） ０﹒１１２元 升 ２４﹒４４％

中國數字（０８２８０） ０﹒０５５元 升 １９﹒５７％

華記環球（０２２９６） ０﹒３２０元 升 １８﹒５２％

和嘉控股（００７０４） ０﹒１００元 升 １４﹒９４％

中彩網通（０８０７１） ０﹒０３９元 升 １４﹒７１％

ＩＳＰ （０８４８７） ０﹒１７１元 升 １４﹒００％

ＳＰＲＯＣＯＭＭ ＩＮＴＥＬ

（０１４０１） ０﹒９００元 升 １３﹒９２％

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（ｆｚ）

