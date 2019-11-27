《異動股》阿里巴巴午後升幅擴至近４％，匯證首予目標價２４１元

《經濟通通訊社２７日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價升３﹒９４％，報１９５元，盤

中高見１９５﹒２元，為昨日上市以來新高，高招股價１７６元約１１％；成交約４１３７萬股

，涉資７９﹒７６億元，主動買盤６８％。

以每手１００股計，投資者由ＩＰＯ持貨至今，不計手續費，以現價計，每手賺２３００元

。

阿里上市翌日，大行匯豐證券迅即發表研究報告，首次給予本港阿里巴巴股份「買入」評級

，首次給予目標價２４１元。

現時，恆生指數報２６９０１點，跌１１點或跌０﹒０４％，主板成交５４１﹒２８億元。

國企指數報１０５９８點，跌１８點或跌０﹒１７％。

上證綜合指數報２９０１點，跌５點或跌０﹒１９％，成交１２０７﹒０６億元人民幣。

深證成份指數報９６４２點，跌３５點或跌０﹒３６％，成交１９２８﹒３５億元人民幣。



近月上市之半新股表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） １９５﹒０００元 升 ３﹒９４％

華立大學（０１７５６） ２﹒９９０元 升 ５﹒２８％

華記環球（０２２９６） ０﹒３４５元 升２７﹒７８％

ＣＭＯＮ（０１７９２） ０﹒１２９元 無升跌

新力控股（０２１０３） ４﹒０００元 升 ０﹒５０％



永聯豐 （０８６１７） ０﹒５８０元 升 ５﹒４５％

ＨＯＭＥ ＣＯＮＴＲＯＬ

（０１７４７） ０﹒９３０元 升１３﹒４１％

萬亞企業（０８１７３） ０﹒０７８元 跌 ２﹒５０％

旅橙文化（０８６２７） ０﹒５３０元 無升跌

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（ｕｌ）

