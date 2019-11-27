《異動股》阿里巴巴午後升幅擴至近４％，匯證首予目標價２４１元

《經濟通通訊社２７日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價升３﹒９４％，報１９５元，盤
中高見１９５﹒２元，為昨日上市以來新高，高招股價１７６元約１１％；成交約４１３７萬股
，涉資７９﹒７６億元，主動買盤６８％。
以每手１００股計，投資者由ＩＰＯ持貨至今，不計手續費，以現價計，每手賺２３００元
。
阿里上市翌日，大行匯豐證券迅即發表研究報告，首次給予本港阿里巴巴股份「買入」評級
，首次給予目標價２４１元。
現時，恆生指數報２６９０１點，跌１１點或跌０﹒０４％，主板成交５４１﹒２８億元。
國企指數報１０５９８點，跌１８點或跌０﹒１７％。
上證綜合指數報２９０１點，跌５點或跌０﹒１９％，成交１２０７﹒０６億元人民幣。
深證成份指數報９６４２點，跌３５點或跌０﹒３６％，成交１９２８﹒３５億元人民幣。
近月上市之半新股表現如下：
股份（編號） 現價 變幅
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
阿里巴巴（０９９８８） １９５﹒０００元 升 ３﹒９４％
華立大學（０１７５６） ２﹒９９０元 升 ５﹒２８％
華記環球（０２２９６） ０﹒３４５元 升２７﹒７８％
ＣＭＯＮ（０１７９２） ０﹒１２９元 無升跌
新力控股（０２１０３） ４﹒０００元 升 ０﹒５０％
永聯豐 （０８６１７） ０﹒５８０元 升 ５﹒４５％
ＨＯＭＥ ＣＯＮＴＲＯＬ
（０１７４７） ０﹒９３０元 升１３﹒４１％
萬亞企業（０８１７３） ０﹒０７８元 跌 ２﹒５０％
旅橙文化（０８６２７） ０﹒５３０元 無升跌
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｕｌ）