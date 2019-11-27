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即市新聞

27/11/2019 14:36

《異動股》阿里巴巴午後升幅擴至近４％，匯證首予目標價２４１元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價升３﹒９４％，報１９５元，盤
中高見１９５﹒２元，為昨日上市以來新高，高招股價１７６元約１１％；成交約４１３７萬股
，涉資７９﹒７６億元，主動買盤６８％。
　　以每手１００股計，投資者由ＩＰＯ持貨至今，不計手續費，以現價計，每手賺２３００元

　　阿里上市翌日，大行匯豐證券迅即發表研究報告，首次給予本港阿里巴巴股份「買入」評級
，首次給予目標價２４１元。
　　現時，恆生指數報２６９０１點，跌１１點或跌０﹒０４％，主板成交５４１﹒２８億元。
國企指數報１０５９８點，跌１８點或跌０﹒１７％。
　　上證綜合指數報２９０１點，跌５點或跌０﹒１９％，成交１２０７﹒０６億元人民幣。
　　深證成份指數報９６４２點，跌３５點或跌０﹒３６％，成交１９２８﹒３５億元人民幣。

　　近月上市之半新股表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴（０９９８８）　１９５﹒０００元　　　升　３﹒９４％
　　華立大學（０１７５６）　　　２﹒９９０元　　　升　５﹒２８％
　　華記環球（０２２９６）　　　０﹒３４５元　　　升２７﹒７８％
　　ＣＭＯＮ（０１７９２）　　　０﹒１２９元　　　無升跌
　　新力控股（０２１０３）　　　４﹒０００元　　　升　０﹒５０％

　　永聯豐　（０８６１７）　　　０﹒５８０元　　　升　５﹒４５％
　　ＨＯＭＥ　ＣＯＮＴＲＯＬ
　　　　　　（０１７４７）　　　０﹒９３０元　　　升１３﹒４１％
　　萬亞企業（０８１７３）　　　０﹒０７８元　　　跌　２﹒５０％
　　旅橙文化（０８６２７）　　　０﹒５３０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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