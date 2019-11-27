  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/11/2019 11:03

【駐京專電】工信部舉行攜號轉網啟動儀式，在全國提供服務

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》工信部舉行攜號轉網啟動儀式，攜號轉網
今日起正式在全國提供服務。用戶號碼保持不變，符合條件可自由選擇移動、聯通、電信等運營
商。電信業務經營者不得干涉用戶自主選擇。
　　此前，工信部公布了「攜號轉網」試運行情況並指出，總體達到試運行效果，但部分省市電
信企業違規設置攜出條件等問題較為突出，「攜號轉網」服務與用戶期待仍有差距，電信企業要
落實企業主體責任，加快整改、系統整改，為用戶提供更加便捷高效的「攜號轉網」服務。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態27/11/2019
「黑色星期五」將至 零售電商股偷步炒上
生財有道26/11/2019
【阿里上市】阿里首掛收升6.6% 分析料短期股價可升一成（有片）
中國故事26/11/2019
主宰免稅市場 中國國旅建護城河
生財有道26/11/2019
內外兼備 敏華坐得安心
生財有道26/11/2019
化解中年危機 旺旺優化飲料組合
剖析天下26/11/2019
中國能否「保六」 還看貨幣政策
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金