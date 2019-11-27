【駐京專電】工信部舉行攜號轉網啟動儀式，在全國提供服務

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》工信部舉行攜號轉網啟動儀式，攜號轉網

今日起正式在全國提供服務。用戶號碼保持不變，符合條件可自由選擇移動、聯通、電信等運營

商。電信業務經營者不得干涉用戶自主選擇。

此前，工信部公布了「攜號轉網」試運行情況並指出，總體達到試運行效果，但部分省市電

信企業違規設置攜出條件等問題較為突出，「攜號轉網」服務與用戶期待仍有差距，電信企業要

落實企業主體責任，加快整改、系統整改，為用戶提供更加便捷高效的「攜號轉網」服務。

