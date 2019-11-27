  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/11/2019 11:55

【豬價飛天】新時代潘向東：明年豬肉價格仍會持續高位

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》新時代首席經濟學家潘向東今日在新時代
證券２０２０年度策略會上表示，１１月豬肉價格短期回調，但拐點遠未到來。
　　他表示，根據內部測算，中國目前有３０００到４０００萬噸豬肉缺口，而全球可供貿易量
只有８００萬噸左右，可見目前無法通過進口來彌補豬肉缺口。
　　從國內來看，能繁母豬的存欄還沒企穩。現在的豬仔長大成為能繁母豬，再懷孕生小豬可能
需時一年半左右，所以國內豬肉價格到明年可能還會持續在高位。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS27/11/2019
【FOCUS】總理吹風「十四五」 小康之後劇變將至
生財有道27/11/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：中生製藥前景佳未需拋售
中國故事27/11/2019
【駐滬專訪】電子商務法實施近一年 「雙11」退貨方便投訴有門
生財有道27/11/2019
品牌代言新趨勢，「虛擬網紅」真商機
國際動態27/11/2019
「黑色星期五」將至 零售電商股偷步炒上
生財有道26/11/2019
【阿里上市】阿里首掛收升6.6% 分析料短期股價可升一成（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金