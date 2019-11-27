【豬價飛天】新時代潘向東：明年豬肉價格仍會持續高位

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》新時代首席經濟學家潘向東今日在新時代

證券２０２０年度策略會上表示，１１月豬肉價格短期回調，但拐點遠未到來。

他表示，根據內部測算，中國目前有３０００到４０００萬噸豬肉缺口，而全球可供貿易量

只有８００萬噸左右，可見目前無法通過進口來彌補豬肉缺口。

從國內來看，能繁母豬的存欄還沒企穩。現在的豬仔長大成為能繁母豬，再懷孕生小豬可能

需時一年半左右，所以國內豬肉價格到明年可能還會持續在高位。

