【駐滬專電】國信中心祝寶良：明年ＧＤＰ增長５﹒５％左右

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》國家信息中心經濟預測部首席經濟師祝寶
良今日在新時代證券２０２０年度策略會上表示，如果中美貿易戰不惡化，國內宏觀政策穩定不
擴張，今年四季度ＧＤＰ為６％左右，２０２０年ＧＤＰ增長５﹒５％左右，內需前低後升，外
需前高後低，總體經濟前低後穩。
而在中美貿易戰不惡化、國內宏觀政策繼續擴張的情況下，則２０２０年ＧＤＰ增長
５﹒８％左右。
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