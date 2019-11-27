【駐滬專電】國信中心祝寶良：明年ＧＤＰ增長５﹒５％左右

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》國家信息中心經濟預測部首席經濟師祝寶

良今日在新時代證券２０２０年度策略會上表示，如果中美貿易戰不惡化，國內宏觀政策穩定不

擴張，今年四季度ＧＤＰ為６％左右，２０２０年ＧＤＰ增長５﹒５％左右，內需前低後升，外

需前高後低，總體經濟前低後穩。

而在中美貿易戰不惡化、國內宏觀政策繼續擴張的情況下，則２０２０年ＧＤＰ增長

５﹒８％左右。

