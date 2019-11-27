【駐滬專電】上海青浦區結合「十四五」規劃編制已梳理一批項目

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上海市青浦區區域辦副主任張躍才今日在

推進長三角生態綠色一體化發展示範區建設採訪活動上表示，未來５年至１０年，青浦區在創新

經濟發展方面，將力爭打造３個至５個千億級產業平台和一批百億級產業集群。

在項目方面，青浦區結合「十四五」規劃編制，研究梳理了一批項目，包括軌道交通延伸、

Ｇ５０擴容、Ｇ１５抬升、５Ｇ網絡等，將有力提升示範區「集中度、顯示度」。

