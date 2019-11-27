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即市新聞

27/11/2019 17:08

【駐滬專電】新時代證券：明年Ａ股公司盈利有望改善，股價成倍漲

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》新時代證券首席策略分析師樊繼拓今日在
２０２０年度策略會上表示，２０２０年Ａ股可能會出現２０１０年以來第一次戴維斯雙擊牛。
戴維斯雙擊就是指當一個公司利潤增長令每股收益提高，同時市場給予的估值也提高，最終股價
得到了兩者相乘倍數的上漲。
　　樊繼拓表示，從宏觀經濟看，現在市場對經濟的擔心有些過度，２０２０年經濟是有可能先
企穩，因為按照經濟周期的規律，一輪經濟短周期下行很少超過２年。這一輪經濟下行從
２０１７年四季度到２０１９年四季度正好兩年。
　　如果２０２０年經濟能夠穩定下來，那麼上市公司盈利可能就會大幅反彈。因為在經濟下行
的末端和經濟企穩復甦的初段，股市大多是所有金融資產中表現最好的，這時候雖然當期的盈利
數據還較差，但是已經有越來越多行業出現改善的跡象了，盈利預期是會上行的。
　　資金面上，Ａ股大概率會出現增量資金，而且不只是海外、保險等機構的資金，還有可能有
個人投資者的入場。因為一旦出現股票基金整體業績向好的情況，個人投資者將會集中入場。
　　在行業配置上，他認為，２０１９年年底到２０２０年上半年，可選消費、金融板塊。科技
股是錦上添花的亮點，其機會可能會集中在２０２０年下半年。

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