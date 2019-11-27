《午市前瞻》中美貿談有望１２月中前達成，港股２６８００見支持

《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股再度破頂，臨近感恩節帶動零售股份造好。今早亞洲

股市全面反彈，惟港股方面則窄幅上落，恆指今早高開２９點報２６９４３點後﹒曾高見２６９

７４點，二萬七關口沽壓力強。被封閉一星期的紅磡海底隧道恢復通車，被市場解讀為政治氣氛

降溫跡象，地產股略見鑊氣；另外港鐵（０００６６）獲大行高盛唱好，半日股價反彈２﹒８８

％報４４﹒６０元，並為最佳表現藍籌。恆生指數半日收報２６９２６點，升１２點，主板成交

４１２﹒９３億元。國企指數報１０６２１點，升４點。

內地Ａ股微漲，上證綜合指數半日報２９１１，升４點，成交７９７﹒７５億元人民幣。深

證成份指數報９６８３點，升６點，成交１２７５﹒８２億元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒２６％，報５８﹒９５元；港交所（００３８

８）升０﹒１６％，報２４９元；騰訊控股（００７００）升０﹒４２％，報３３７元；中移動

（００９４１）跌０﹒８１％，報６１﹒０５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒６９％，報

７８﹒８元。



＊政治衝突降溫地產股有追捧，悶市半新股急升＊



本港區議會選舉後政治衝突降溫，加上紅隧通車，市場解讀為良好現象，地產股見有追捧，

恆基地產（０００１２）升０﹒５２％，報３８﹒４元；新世界（０００１７）升０﹒３９％，

報１０﹒４元；恆隆地產（００１０１）升０﹒６１％，報１６﹒４元；長實（０１１１３）走

高１﹒１４％，報５３﹒０５元；新地（０００１６）跌０﹒６１％，報１１４﹒３元。

悶市下港股進入「炒股不炒市」格局，多隻半新股都見有資金流入，其中「股王」阿里巴巴

（０９９８８）上市翌日再破１９０元，盤中高見１９５元，半日收漲３﹒０９％，報

１９３﹒４元；華記環球（０２２９６）升３３﹒３３％，報０﹒３６元；永聯豐

（０８６１７）升１﹒８２％，報０﹒５６元；旅橙文化（０８６２７）升１﹒８９％，報

０﹒５４元；華立大學（０１７５６）升３﹒５２％，報２﹒９４元。

藥股今日見有沽壓，其中中生（０１１７７）首三季僅多賺逾２％，拖累股價跌

４﹒８２％，報１０﹒６６元，為半日表現最差藍籌；翰森製藥（０３６９２）跌２﹒３６％，

報２４﹒８５元；百濟神州（０６１６０）跌２﹒５６％，報１２１﹒７元；國藥控股

（０１０９９）跌０﹒１９％，報２６﹒２元。另外，藥明生物（０２２６９）升３﹒２２％，

報９１﹒２５元；石藥集團（０１０９３）升０﹒６１％，報１９﹒８６元。



＊手機股普漲瑞聲升近２％，物管股逆市低走＊



瑞聲（０２０１８）早前獲摩通增持１０９萬股，消息刺激股價造好，半日升１﹒５８％，

報５４﹒５元；另一「孖寶」舜宇光學科技（０２３８２）升０﹒４８％，報１２５﹒７元；比

亞迪電子（００２８５）升２﹒０９％，報１４﹒６８元；中興通訊（００７６３）升０﹒４８

％，報２０﹒９５元；小米集團（０１８１０）今日將公布季度業績，半日升０﹒８１％，報８

﹒６９元；鴻騰精密（０６０８８）跌５﹒１９％，創逾兩年半低位，報２﹒７４元。

今早物管股沽壓情況顯著，據權益披露顯示，雅生活服務（０３３１９）於上周三（２０日

）遭大摩減持近３６萬股，拖累股價跌３﹒６３％，報２６﹒５５元；碧桂園服務

（０６０９８）跌３﹒０９％，報２６﹒７元；佳兆業美好（０２１６８）跌２﹒３５％，報

２０﹒８元；新城悅服務（０１７５５）跌２﹒４７％，報１１﹒０６元；綠城服務

（０２８６９）跌０﹒１１％，報８﹒７４元。

食品股表現榮辱互見，早前因收購消息而急升的蒙牛（０２３１９），今早明顯回吐，跌０

﹒４９％，報３０﹒４元；旺旺（００１５１）跌０﹒８８％，報６﹒７４元；康師傅

（００３２２）升０﹒１７％，報１２﹒１２元；中國飛鶴（０６１８６）升５﹒８％，報

７﹒３元；頤海國際（０１５７９）升１﹒２９％，報５１﹒１５元。



＊黃偉康：小米現價可追落後，上望９﹒５元＊



港股今早窄幅上落，安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，由於ＭＳＣＩ指

數變動上日（２６日）收市後生效，ＭＳＣＩ相關換馬股份變動會繼而影響今日恆指表現。由於

中美貿易談判有望在１２月中前達成協議，因此他預料恆指短期在２６８００點有支持。而且市

場預料阿里巴巴將加入恆指成分股，屆時基金組合會有所調配，後市仍可憧憬衝破二萬七關口。

股份方面，黃偉康推薦小米，因在科技股之中，它的股價相對落後。雖然小米半年業績出現

倒退，但未來仍有多款手機出台，而且歐洲出貨量亦增加，因此預料小米未來潛在能力強悍。他

認為現階段可買入小米，目標可上望９﹒５元。（ｊｔ，ｕｌ）

