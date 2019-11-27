《美元走勢－羅明立》鮑威爾暗示短期不會減息，支持美元短線走勢

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒１７ １０９﹒０９ １０９﹒１５

歐元╱美元 １﹒１０２２ １﹒１００８ １﹒１０１３

英鎊╱美元 １﹒２８６０ １﹒２８４３ １﹒２８４４

美元╱瑞郎 ０﹒９９８４ ０﹒９９７５ ０﹒９９８０

美元╱港元 ７﹒８２９７ ７﹒８２６５ ７﹒８２８２

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《美元走勢》美國公布多項經濟數據，１０月份商品貿易赤字，由９月的７０５億美元縮窄

至６６５億美元，並創超過一年新低，顯示關稅實施導致入口急跌。另外，１１月消費信心指數

跌至１２５﹒５點，略低於預期的１２７點。樓市方面，９月份美國廿大城市樓價按年升２﹒１

％，略高過預期２﹒０１％增幅；１０月份新屋銷售跌０﹒７％至以年率計７３﹒３萬間，但好

過預期。

雖然中美貿易談判未有就簽訂首階段協議定出時間，但雙方近期保持溝通，而中國國家主席

習近平近日少有的就協議發言，對市場有正面刺激作用。美國聯儲局主席鮑威爾表示，只要經濟

數據顯示增長溫和，目前的貨幣政策可能仍是合適的；其言論暗示短期內不會再下調利率，估計

會支持美元短線走勢。

澳洲利率期貨走勢暗示，由於近來的就業和薪資數據表現令人失望，澳洲央行在２月會議上

降息的機率為６６％。投資者現在押注澳洲央行將採取進一步刺激措施，認為明年年中之前降息

至０﹒５％的機率為１００％。利率預期利淡澳元走勢，估計中線澳元仍有下行空間。美元兌日

圓再次接近１０９﹒５０阻力，近期美元的調整在５０天線獲得良好支持，若破１０９﹒５０阻

力，不妨即市跟進博１００點升幅。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０２０ １﹒１１５０ １﹒０９８０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２７６０ １﹒２９５０ １﹒２６８０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

