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即市新聞

27/11/2019 15:30

《美元走勢－羅明立》鮑威爾暗示短期不會減息，支持美元短線走勢

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒１７　　　１０９﹒０９　　　１０９﹒１５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０２２　　　１﹒１００８　　　１﹒１０１３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８６０　　　１﹒２８４３　　　１﹒２８４４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９８４　　　０﹒９９７５　　　０﹒９９８０
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２９７　　　７﹒８２６５　　　７﹒８２８２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國公布多項經濟數據，１０月份商品貿易赤字，由９月的７０５億美元縮窄
至６６５億美元，並創超過一年新低，顯示關稅實施導致入口急跌。另外，１１月消費信心指數
跌至１２５﹒５點，略低於預期的１２７點。樓市方面，９月份美國廿大城市樓價按年升２﹒１
％，略高過預期２﹒０１％增幅；１０月份新屋銷售跌０﹒７％至以年率計７３﹒３萬間，但好
過預期。
　　雖然中美貿易談判未有就簽訂首階段協議定出時間，但雙方近期保持溝通，而中國國家主席
習近平近日少有的就協議發言，對市場有正面刺激作用。美國聯儲局主席鮑威爾表示，只要經濟
數據顯示增長溫和，目前的貨幣政策可能仍是合適的；其言論暗示短期內不會再下調利率，估計
會支持美元短線走勢。
　　澳洲利率期貨走勢暗示，由於近來的就業和薪資數據表現令人失望，澳洲央行在２月會議上
降息的機率為６６％。投資者現在押注澳洲央行將採取進一步刺激措施，認為明年年中之前降息
至０﹒５％的機率為１００％。利率預期利淡澳元走勢，估計中線澳元仍有下行空間。美元兌日
圓再次接近１０９﹒５０阻力，近期美元的調整在５０天線獲得良好支持，若破１０９﹒５０阻
力，不妨即市跟進博１００點升幅。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０２０　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９８０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２７６０　　　１﹒２９５０　　　１﹒２６８０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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