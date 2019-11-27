政府研加快收地，在上水古洞擁有大量農地的新地（０００１６），最新就一幅鄰近同系天
巒的農地，申請加入比鄰政府土地擴大地盤面積發展，擬建３７幢３層高獨立屋，較原獲批方案
將多建４幢。
新地於２０１５年已就該地提出住宅發展申請獲城規會批准，地盤面積約２０﹒９７萬平方
呎，以０﹒４倍地積比興建３３幢３層高獨立屋，並提供約３５９５平方呎作住客會所設施。今
次的修訂方案，將較獲批方案多建４幢獨立屋，涉及住宅樓面則增加１８％或１﹒３萬平方呎，
估計項目日後有機會成天巒第３期發展。《香港經濟日報》
27/11/2019 09:20
【本港樓市】新地（０００１６）古洞地申擴規模，建３７幢洋房
政府研加快收地，在上水古洞擁有大量農地的新地（０００１６），最新就一幅鄰近同系天
巒的農地，申請加入比鄰政府土地擴大地盤面積發展，擬建３７幢３層高獨立屋，較原獲批方案
將多建４幢。
新地於２０１５年已就該地提出住宅發展申請獲城規會批准，地盤面積約２０﹒９７萬平方
呎，以０﹒４倍地積比興建３３幢３層高獨立屋，並提供約３５９５平方呎作住客會所設施。今
次的修訂方案，將較獲批方案多建４幢獨立屋，涉及住宅樓面則增加１８％或１﹒３萬平方呎，
估計項目日後有機會成天巒第３期發展。《香港經濟日報》
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