【本港樓市】新地（０００１６）古洞地申擴規模，建３７幢洋房

政府研加快收地，在上水古洞擁有大量農地的新地（０００１６），最新就一幅鄰近同系天

巒的農地，申請加入比鄰政府土地擴大地盤面積發展，擬建３７幢３層高獨立屋，較原獲批方案

將多建４幢。

新地於２０１５年已就該地提出住宅發展申請獲城規會批准，地盤面積約２０﹒９７萬平方

呎，以０﹒４倍地積比興建３３幢３層高獨立屋，並提供約３５９５平方呎作住客會所設施。今

次的修訂方案，將較獲批方案多建４幢獨立屋，涉及住宅樓面則增加１８％或１﹒３萬平方呎，

估計項目日後有機會成天巒第３期發展。《香港經濟日報》

