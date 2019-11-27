《經濟通通訊社２７日專訊》臨近月結，港元拆息全線上升，隔夜息漲０﹒３厘至
１﹒８６５３６厘，而與樓按相關的一個月拆息亦兩連升，報２﹒０９４８２厘，重返兩厘的水
平，較美國同業拆息高約４０個基點。
三個月拆息終止六連跌，今日反彈至２﹒３４７８６厘，較同期美息高約４３個基點，六個
月及十二個月拆息分別報２﹒３５０５４厘和２﹒３５７１４厘。
港元匯價今日在７﹒８２８０－７﹒８２９７之間上落，最新報７﹒８２８６，與上日收市
價相若。（ｃｌ）
27/11/2019 11:20
【港元利率】臨近月結港元拆息全線上升，一個月期重越兩厘
《經濟通通訊社２７日專訊》臨近月結，港元拆息全線上升，隔夜息漲０﹒３厘至
１﹒８６５３６厘，而與樓按相關的一個月拆息亦兩連升，報２﹒０９４８２厘，重返兩厘的水
平，較美國同業拆息高約４０個基點。
三個月拆息終止六連跌，今日反彈至２﹒３４７８６厘，較同期美息高約４３個基點，六個
月及十二個月拆息分別報２﹒３５０５４厘和２﹒３５７１４厘。
港元匯價今日在７﹒８２８０－７﹒８２９７之間上落，最新報７﹒８２８６，與上日收市
價相若。（ｃｌ）
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