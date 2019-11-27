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即市新聞

27/11/2019 16:56

【本港樓市】嘉華嘉峯匯首批推２０８伙，折實最平售價６５１萬

　　《經濟通通訊社２７日專訊》嘉華國際（００１７３）旗下啟德新盤嘉峯匯今日開價，首批
推出２０８伙，面積介乎２８７至７６６平方呎，價單定價為７６５﹒６萬至２３５２﹒８萬元
，呎價介乎２３３９６元至３０８７７元。
　　嘉華是次提供多項付款計劃，包括建築期付款折扣１％、置業安居及印花稅計劃等，買家最
高可享１５％折扣優惠，折實售價６５０﹒８萬元至１９９９﹒９萬元，折實呎價１９８８７元
至２６２４５元，整批折實平均呎價２２８８８元。
　　嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明稱，是次開價較同區新盤有折讓，主要是
考慮到項目整體供應涉逾千伙，加上社會運動有所降溫，因此首批價單屬「起動價」，以帶動市
場氣氛及吸引買家，強調無刻意為社會事件而調整售價。他預計，項目最快於本周收票，有機會
下周出售。
　　他續指，集團押後開售主要是因早前交通情況較阻塞，但目前社會氣氛已有正面改善，而首
批推出單位大部分屬１０００萬元以下，對銷情有信心。
　　他又稱，政府放寬按揭保險後，確實有助刺激二手成交量，這亦有利帶動一手表現，因可釋
放更多換樓客轉入一手市場，料可令整體成交量增加。此外，市場承接力仍足夠，因為香港缺乏
供應的問題在短期內難以解決，樓市仍有剛需。他預期，今年樓價會轉趨平穩，２０２０年首季
樓價仍會持續向好，明年全年樓價則料有單位數升幅，成交量亦料會增加。（ｙｗ）

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