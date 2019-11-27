【新股上市】傳景業名邦國際配售超購數倍，獲桂生悅及楊受成入飛

《經濟通通訊社２７日專訊》內房新股景業名邦（０２２３１）招股反應熱烈﹐再有知名人
士認購。市場消息透露，公司獲吉利汽車（００１７５）行政總裁桂生悅及英皇集團主席楊受成
以個人名義入飛，國際配售部分已錄得數倍超額認購。
據悉，富力地產（０２７７７）董事長李思廉、合景泰富（０１８１３）董事長孔健岷及時
代中國控股（０１２３３）主席岑釗雄早前也以私人投資入飛認購景業名邦。（ｃｗ）
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