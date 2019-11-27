《小傳日記》中美貿議無消息，魚缸牛皮無起色！

《小傳日記》花旗國感恩節就快到，零售佬起哄，當地魚缸噚晚（２６日）再破頂。雖說花

旗國總統侵侵（特朗普）話中美達成首階段貿易協議進入最後關頭，不過缸友態度好謹慎，香江

魚缸今朝（２７日）只係高開２９點報２６９４３點，早段曾經曾高見２６９７４點踢高６０點

，不過二萬七關口始終有啲阻力，魚缸之後倒跌，曾經見２６８６６點跣低４７點。

不過，紅磡海底隧道今日通返車，缸友覺得香江政局好似降溫，本地地產佬有鑊氣，魚缸半

日再轉升數十點。不過下晝魚缸都係反反覆覆，最終埋單踢高４０點，報２６９５４點，主板成

交７５７﹒１９億銀減少逾四成三。國貨收報１０６２０點，踢高２點。

Ａ場方面，上證跣低３點，報２９０３點。深成指收報９６４８點，撻低２８點或近半巴仙

，兩市成交３５５６億人仔。

重磅藍戰士方面，大象（００００５）畀法巴再微降「他屐」至５７﹒３９銀，不過今日收

高１毫半子，報５８﹒９５銀。生發發（００３８８）畀匯證維持「他屐」同「掃貨」評級，但

全日收低４毫子，報２４８﹒２銀。缸友再掃阿里巴巴（０９９８８）唔理ＱＱ（００７００）

，ＱＱ全日碌低６毫子，報３３５銀。ＡＩＡ（０１２９９）就升逾半個巴仙，報７９﹒８銀。

神州移動（００９４１）跌咗２毫半子，報６１﹒３銀。

另外，有傳安踏（０２０２０）想賣健身器材品牌Ｐｒｅｃｏｒ，今日再收高近２巴仙，報

７６﹒０５銀，係表現最好國貨佬。中燃氣（００３８４）就畀大和削「他屐」逾半成至

２９﹒９銀，全日跣低逾１巴仙，報３０﹒７銀，係表現最差國貨佬。



＊高佬唱好戲港鐵鑊氣勁，業績唔收貨中生慘受挫＊



封閉近兩星期嘅紅隧今日通車，同一時間，高盛唱好港鐵（０００６６），估計乘客量好快

恢復喎！港鐵仲唔乘機「開車」咩！一度勁彈逾４巴仙，高見４５﹒１５銀，收市亦都Ｋｅｅｐ

到相若升幅，收４５銀漲近４巴仙，創兩個幾月以嚟最好表現，亦都係全日最叻仔藍戰士！港鐵

被視為半隻地產、半隻公用佬架嘛，佢嘅急升帶挈埋其他公用佬都普遍造好添。煤氣

（００００３）升近半個巴仙，報１５﹒１２銀。中電（００００２）升１亳半子，報

８０﹒８５銀。長江基建（０１０３８）就被高盛睇淡，評級降至中性，「孖屐」亦都削減近一

成至６１﹒３銀，今日低收近２巴仙報５２﹒９５銀。

收租地產股方面，九倉置業（０１９９７）升逾１巴仙報４４﹒３銀，太古地產

（０１９７２）跌一格報２４﹒５銀。

講完最好藍戰士，都睇埋最差架啦！就係中生製藥（０１１７７）喇！佢尋日收市後放榜，

唔好睇佢頭三季多賺逾２巴仙咁少，第三季純利同收入按季表現唔差架，分別有七成三同埋逾

７巴仙咁多，大行睇法亦都中性，普遍認為成績表對辦。不過，缸友就唔多收貨喇，係咁掟貨，

質到佢曾經插近６巴仙低見１０﹒５２銀嘅個半月低位，收市都仍然要滑近半成，報

１０﹒６８銀。其他醫藥佬個別發展，石藥（０１０９３）微升近半巴仙，報１９﹒８２銀。

康哲藥業（００８６７）挫近２巴仙報１１﹒５８銀。藥明生物（０２２６９）造９１銀漲近

３巴仙。



＊細摩Ｂｕｙ瑞聲股價有得升，阿里再高抬買盤蜂擁來＊



噚日一度蒸發近５巴仙嘅瑞聲（０２０１８），上個禮拜畀摩通增持１０９萬股，今日翻身

漲逾２巴仙報５４﹒８銀。其他手機佬就因為目前中美貿談樂觀氣氛向上走，舜宇光學

（０２３８２）升１巴仙，報１２６﹒３銀。通達（００６９８）漲近２巴仙，報０﹒６銀。

中興（００７６３）升唔夠半巴仙，報２０﹒９５銀。高偉電子（０１４１５）踢高近２巴仙，

報１﹒１９銀。鴻騰精密（０６０８８）挫近７巴仙，創逾兩年低位，報２﹒６９銀。

阿里上市翌日，新經濟佬繼續有得炒。上市第二日嘅阿里巴巴有匯證首予「買貨」評級、

「他屐」２４１銀，今日繼續有收穫，全日醒目升３巴仙，報１９３﹒２銀。美團

（０３６９０）有大行富瑞撐腰，估計佢第四季盈利可增加仲升埋「他屐」，美團全日揚逾３巴

仙，報１０４﹒２銀。正式納入ＭＳＣＩ嘅美圖（０１３５７）同好醫生（０１８３３），前者

趴低超過４巴仙報１﹒５銀，後者揚２巴仙報５２﹒６銀。眾安在綫（０６０６０）就升超過１

巴仙，報２６﹒５銀。



＊樓價軟著陸內房升勢續，盈利料增加內銀佬升價＊



神州社科院預計，下年重點城市住房「孖屐」會先抑後穩，神州樓價應該會軟著陸，個別內

房佬踢高。金茂（００８１７）起哄對逾２巴仙，報５﹒３７銀。瑞房（００２７２）踢高近

２巴仙，報１﹒６４銀。奧園（０３８８３）撐起逾１巴仙，報１１﹒３６銀。融創

（０１９１８）走高近１巴仙，報３８﹒０５銀。世茂房地產（００８１３）企高逾半巴仙，報

２８﹒７銀。萬科（０２２０２）縮水逾１巴仙，報２９﹒９銀。碧桂園（０２００７）亦跣低

近１巴仙，報１１﹒２４銀。

中金預計下年內銀佬淨息差按年收窄兩個基點，反映ＬＰＲ報價帶動貸款定價逐步走低嘅壓

力，佢哋嘅淨利潤將會增長近７巴仙，於是今日接近全線撐起。招行（０３９６８）起哄２毫，

報３８﹒５銀。郵儲行（０１６５８）踢高４仙，報５﹒１８銀。農行（０１２８８）撐實升

２仙，報３﹒２５銀。建行（００９３９）亦硬淨升兩格，報６﹒４２銀。中信行

（００９９８）撐半巴仙報４﹒４４銀。中行（０３９８８）及工行（０１３９８）各升一格，

收３﹒２３銀及５﹒７７銀。請請！



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