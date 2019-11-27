《真知灼見－溫灼培》本周美國感恩節銷情值得關注

《真知灼見》本周四（２８日）是美國感恩節假期，而緊隨的星期五（２９日）便被譽為是

「黑色星期五」的美國零售銷售大日子。於本周末的整個銷售狀況，市場往往會用以作為今年聖

誕銷售情況的寒暑表。由於過去不少美國大型零售商也已相繼降低其今年的銷售額目標。市場正

關注本周末的銷情。



＊衡量儲局是否需要再減息＊



不要忘記，聯儲局主席鮑威爾在兩周前於美國國會經濟委員會上曾暗示，該局的減息周期已

告完結，主要是他對美國經濟前景充滿信心。據鮑威爾當時的解釋是，美國經濟佔七成動力均是

來自消費。鑑於現時所見，美國消費者信心強勁，失業率偏低及工資上升，這一切均有利保持經

濟增長動力。所以，我們要留意本周美國公布的銷售情況，看實際數字與鮑威爾所估計是否有異

，以衡量日後聯儲局有否需要繼續減息。回觀美匯指數，過去一個多月走勢可謂相當沉悶，上下

波幅不出１５０點。相信除非中美在貿易上有所突破，又或有待１２月１２日英國大選有結果，

料美匯指數暫難改變現今悶局。



＊南美貨幣弱勢未擴至亞洲＊



最後，昨晚（２６日）巴西貨幣雷亞爾一度急挫至４﹒２７７０兌１美元，又再創新歷史低

位。導致巴西央行終出手，並作出兩度干預。干預後今早（２７日）所見雷亞爾回升上

４﹒２３３０兌１美元，可說略見穩定，但未能扭轉跌勢。不過，就筆者今早對馬幣、泰銖、印

尼盾及印度盧比等貨幣觀察，卻見不到南美貨幣弱勢情況有擴散到亞洲新興市場，所以現階段大

家不用過份擔心，但南美情況仍是值得關注。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

