資金再追捧阿里巴巴，港股表現牛皮收升４０點報２６９５４



《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統特朗普最新表示，美中兩國將快達成貿易協議，美股

隔晚（２６日）再度破頂，港股今早高開２９點，但整體大市仍然缺乏方向，升幅最多擴至６０

點，高見２６９７４點後反覆向下。資金繼續炒股不炒市，阿里巴巴（０９９８８）上市翌日再

度錄得逾百億成交，港股最多下滑４７點，全日低見２６８６６點，最終全日輕微進帳４０點或

０﹒１５％，報２６９５４點。主板成交７５７﹒１９億元，較昨日減少四成三。國指收報

１０６２０點，升２點。

Ａ股則輕微走低，上證綜指報２９０３點，跌３點或０﹒１３％。深成指報９６４８點，蒸

發２８點或０﹒３０％。兩市成交３５５６億元，按日跌９﹒７％。



＊阿里巴巴上市兩日累升一成，美團再創新高＊



阿里巴巴再獲大批資金掃貨，全日成交高達１０３﹒５４億元，盤中高見１９５﹒３元，全

日漲２﹒９９％，報１９３﹒２元，上市兩日進帳。阿里健康（００２４１）昨日收市後放榜，

截至今年九月底止上半年，虧損約７６０萬人幣，較去年同期虧損９０００萬人幣有所收窄，全

日走高

４﹒３７％，報８﹒６元。阿里影業（０１０６０）升１﹒５５％，報１﹒３１元。中國動向

（０３８１８）公布截至今年９月３０日止中期業績，多賺三成六兼派特別息，全日升

８﹒４３％，報０﹒９元。

新經濟股則個別發展，美團（０３６９０）揚３﹒３７％，報１０４﹒２元，盤中高見

１０５﹒５元兼破頂。美圖（０１３５７）本周一（２５日）低見１﹒４９元兼創上市新低後，

昨日一度反彈，現價續跌４﹒４６％，報１﹒５元。易鑫（０２８５８）第三季總收入同比增３

％，全日挫４﹒２％，報１﹒８２元。平安好醫生（０１８３３）走高１﹒８４％，報

５２﹒６元。眾安在線（０６０６０）走高１﹒３４％，報２６﹒５元。

重磅股方面，騰訊（００７００）軟０﹒１８％，報３３５元。匯控（００００５）升

０﹒２６％，報５８﹒９５元。港交所（００３８８）跌０﹒１６％，報２４８﹒２元。建行（

００９３９）漲０﹒３１％，報６﹒４２元。友邦（０１２９９）揚０﹒５７％，報７９﹒８元

。中移動（００９４１）跌０﹒４１％，報６１﹒３元。



＊港鐵獲高盛唱好領漲藍籌，安踏最佳國指股＊



高盛發表研究報告指出，隨著香港局勢改善，預計港鐵（０００６６）的乘客量將很快恢復

，考慮到港鐵股價已反映短期運營混亂等問題，因此上調其評級至「買入」，目標價為５４元。

港鐵全日急升３﹒８１％，報４５元，為表現最佳藍籌。其他公用股亦普遍造好，中電

（００００２）升０﹒１９％，報８０﹒８５元。煤氣（００００３）漲０﹒５３％，報

１５﹒１２元。電能（００００６）軟０﹒１８％，報５５元。長建（０１０３８）挫

１﹒６７％，報５２﹒９５元。

中國生物製藥（０１１７７）首三季僅多賺逾２％，全日急挫４﹒６４％，報１０﹒６８元

，為表現最差藍籌。石藥（０１０９３）升０﹒４１％，報１９﹒８２元。白雲山

（００８７４）軟０﹒２１％，報２３﹒４元。國藥（０１０９９）跌０﹒１９％，報２６﹒２

元。綠葉製藥（０２１８６）走低０﹒７９％，報６﹒２７元。復星醫藥（０２１９６）跌

０﹒４４％，報２２﹒８５元。

體育用品股表現造好，安踏（０２０２０）走高１﹒６％，報７６﹒０５元，為表現最佳國

指股。李寧（０２３３１）揚２﹒１４％，報２６﹒３元。滔搏（０６１１０）蒸發

３﹒０６％，報８﹒８８元。寶勝（０３８１３）漲１﹒８６％，報２﹒７４元。特步

（０１３６８）窄幅升０﹒２４％，報４﹒１１元。



＊中燃遭大和降目標價評級，首控急瀉後停牌＊



中國燃氣（００３８４）績後遭大和降目標價，由３１﹒６元下調至２９﹒９元，評級由「

跑贏大市」降至「持有」，該股跌１﹒４４％，報３０﹒７元，為表現最差國指股。新奧能源（

０２６８８）軟０﹒４６％，報８７﹒１元。華潤燃氣（０１１９３）升０﹒３４％，報

４４﹒３５元。北京控股（００３９２）走低０﹒４２％，報３５﹒３元。

首控集團（０１２６９）急跌７５﹒２７％後停牌，報０﹒４５元，為跌幅最大個股。內地

傳媒報道，首控集團急跌主要受成實外教育（０１５６５）所拖累，後者表示，首控集團因為平

倉而大量賣出成實外教育股票。成實外教育全日挫３２﹒７１％，報１﹒４４元。首控集團目前

持有４﹒０７億股成實外教育股份，持股佔比１３﹒２％。飛尚無煙煤（０１７３８）乾升

７９﹒６１％，報１﹒８５元，為升幅最大個股。（ｔｔ）

