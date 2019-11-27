《鍾之日記》阿里續受捧，美團再破頂

《鍾之日記》１１月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國總統特朗普最新表示，美中兩國將快達成貿易協議，美股隔晚（２６日）再度破頂，港

股今早高開２９點，但整體大市仍然缺乏方向，升幅最多擴至６０點，高見２６９７４點後反覆

向下。資金繼續炒股不炒市，阿里巴巴（０９９８８）上市翌日再度錄得逾百億成交，恆指最終

全日輕微進帳４０點或０﹒１５％，報２６９５４點。主板成交７５７﹒１９億元，較昨日減少

４３％。



＊數據拖累，Ａ場險守二千九＊



內地１０月規模以上工業企業實現利潤總額同比下降９﹒９％，降幅比９月擴大４﹒６個百

分點，且為今年初以來最大跌幅。首１０月利潤總額同比下降２﹒９％，降幅較首９月２﹒１％

擴大。

數據凸顯經濟面臨的壓力增大，ＭＳＣＩ納入Ａ股三部曲到位的首個交易日，滬綜指盤中再

度失守二千九關，半日靠穩午後稍倒跌，全日跌０﹒１３％，報２９０３﹒１９點，險守二千九

關，深成指跌０﹒３％，創業板指升０﹒２２％。

人行連續６天停逆回購，但今日開展央行票據互換（ＣＢＳ）操作，操作量為６０億元人民

幣，期限３個月。交投趨淡，兩市成交３５５６億元人民幣，按日跌９﹒７％。



＊阿里上市翌日續獲捧，美團四連升再破頂＊



阿里巴巴「回家」上市第二日依然獲市場熱捧，今早高開後持續向上，最高曾見１９５﹒３

元，創上市新高。收市漲３％，報１９３﹒２元。成交額１０３﹒５４億元，雖不如首掛，但亦

佔主板成交近１３﹒７％。以每手１００股計，投資者由ＩＰＯ持貨至今，不計手續費，每手賺

１７２０元。

多家大行陸續給予阿里的目標價。其中，麥格理及中信建投分別予其「跑贏大市」和「買入

」評級，目標價齊齊看２２４元。而匯豐發報告認為，阿里的核心商業等同２０２１年預測市盈

率２１倍，同業則為２４倍，同時認為收入強勁增長及盈利可持續，預計會繼續領先全球科技同

業，故予阿里「買入」評級，目標價２４０﹒８元。

阿里系的阿里健康（００２４１）公布截至９月３０日止的中期業績，期內虧損約７６０萬

元人民幣，較去年同期虧損９０００萬元人民幣大幅收窄。收入４１﹒１７億元人民幣，毛利

１０﹒３２億元人民幣，同比分別增長１﹒１９倍和９５％，主因醫藥自營業務、醫藥電商平台

業務及消費醫療業務快速成長所致。阿里健康績後造好，收漲４﹒２％。

另一隻受捧的科網股－－美團（０３６９０）昨日重上１００元水平後，今日愈戰愈勇，盤

中高見１０５﹒５元，是繼上周五（２２日）再度破頂。收市漲３﹒４％，報１０４﹒２元，四

連升。而市值更突破６０００億元。

富瑞發表研究報告指，美團第三季收入及經調整盈利均勝於市場預期，主因期內各業務整體

交易額都有穩健增長。該行預期，在生態協同效應推動下，美團第四季餐飲外賣業務料會持續實

現盈利，加上預期公司長遠可加強酒店業務的市場地位及投資新新劃，故將美團目標價由１２１

元，上調至１３０元，維持「買入」評級，以反映對其長遠前景正面的看法。



＊首控集團暴跌７５％後停牌，股壇長毛預言再成真＊



港股市場問題股雲集，已不是甚麼新鮮事，股價爆雷遭洗倉更是司空見慣的事情。以製造車

輛零件起家，如今主力金融服務及教育的首控集團（０１２６９），今早突然暴跌７５﹒３％，

然後停牌，收市剩餘０﹒４５元，不但使全日跌幅最大個股，更淪為毫子股。至於首控集團有份

持股１３％的成實外教育（０１５６５），全日亦挫３２﹒７１％，報１﹒４４元。

內媒報道，成實外教育投資者關係部負責人陳柯宇回應查詢時指，懷疑首控集團因為平倉而

大量賣出成實外教育股票，但現時未收到首控集團的通知，公司仍在聯繫對方確認股價下跌的原

因。首控集團則表示，停牌是為等待刊發涉內幕消息的公告。

號稱「股壇長毛」的Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ，曾公布「謎網」及「新謎網」名單，分別列出

５０隻及２９隻不能持有的港股，當中首控集團被列入新謎網名單中。Ｗｅｂｂ當時指出，他研

究了「新謎網」名單公司的重疊網路、泡沫和資金結構，呼籲投資者，最好在投資組合內迴避這

些股份。「新謎網」的核心為中國四大不良資產管理公司之一的華融系，旗下華融資產管理

（０２７９９）、華融投資（０２２７７）和華融金控（００９９３），均榜上有名。



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