《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上海市住建委相關人士表示，今年底前，
上海優化營商環境建築許可指標將推出３﹒０版，全力打造國際一流的營商環境。
據《上海證券報》報道，經過前兩輪改革，上海環境建築許可指標針對供排水接入、工程竣
工驗收、現場質量管理等難點環節，發布了３０多個配套文件和辦事指南。更多部門之間的「化
學反應」，催生了流程再造，消減了辦事手續和時間，近３０００個項目享受到改革後的政策紅
利。
27/11/2019 08:36
【駐滬專電】上海市年底前將推優化營商環境建築許可指標３﹒０版
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上海市住建委相關人士表示，今年底前，
上海優化營商環境建築許可指標將推出３﹒０版，全力打造國際一流的營商環境。
據《上海證券報》報道，經過前兩輪改革，上海環境建築許可指標針對供排水接入、工程竣
工驗收、現場質量管理等難點環節，發布了３０多個配套文件和辦事指南。更多部門之間的「化
學反應」，催生了流程再造，消減了辦事手續和時間，近３０００個項目享受到改革後的政策紅
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