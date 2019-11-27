【駐京專電】國務院：第二輪土地承包到期後再延３０年

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國務院發布關於保持土地承包關係穩定並

長久不變的意見稱，現有承包地在第二輪土地承包到期後由農戶繼續承包，承包期再延長３０年

，以各地第二輪土地承包到期為起點計算；到期後不得將承包地打亂重分，確保絕大多數農戶原

有承包地繼續保持穩定，堅持農村土地農民集體所有，不搞土地私有化，並繼續提倡「增人不增

地、減人不減地」。

意見稱，要保持土地集體所有、家庭承包經營的基本制度長久不變。農村土地集體所有、家

庭承包經營的基本制度有利於調動集體和農民積極性，對保障國家糧食安全和農產品有效供給具

有重要作用，必須毫不動搖地長久堅持，確保農民集體有效行使集體土地所有權、集體成員平等

享有土地承包權。

意見並稱，建立健全土地承包權依法自願有償轉讓機制。維護進城農戶土地承包權益，現階

段不得以退出土地承包權作為農戶進城落戶的條件。對承包農戶進城落戶的，引導支持其按照自

願有償原則依法在本集體經濟組織內轉讓土地承包權或將承包地退還集體經濟組織，也可鼓勵其

多種形式流轉承包地經營權。

意見提出，在２０１８年年底前基本完成確權登記頒證工作的基礎上，繼續做好收尾工作、

化解遺留問題，健全承包合同取得權利、登記記載權利、證書證明權利的確權登記制度，並做好

與不動產統一登記工作的銜接，賦予農民更有保障的土地承包權益。

此外，要不斷探索農村土地集體所有制的有效實現形式，充分發揮所有權、承包權、經營權

的各自功能和整體效用，形成層次分明、結構合理、平等保護的格局。完善土地經營權流轉市場

，健全土地流轉規範管理制度，探索更多放活土地經營權的有效途徑。

