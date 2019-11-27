【駐京專電】習近平：繼續全面深化改革，讓各項改革發生化學反應

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國家主席習近平２６日下午主持召開中央

全面深化改革委員會第十一次會議。他強調，要把四中全會部署的重要舉措及時納入工作日程，

抓緊就國家治理急需的制度進行研究和部署，實現改革舉措的有機銜接、融會貫通，推動各項改

革向制度更加成熟更加定型靠攏，讓各項改革相得益彰、發生化學反應。

會議指出，構建更加完善的要素市場化配置體制機制，要堅持以供給側結構性改革為主線，

堅持深化市場化改革、擴大高水平開放，破除阻礙要素自由流動的體制機制障礙，擴大要素市場

化配置範圍，健全要素市場體系，推進要素市場制度建設，實現要素價格市場決定、流動自主有

序、配置高效公平，為推動高質量發展、建設現代化經濟體系打下堅實制度基礎。



＊優化醫療保障公共管理服務＊



會議強調，建立完善農業支持保護制度，要堅持農業農村優先發展，以實施鄉村振興戰略為

總抓手，從農業供給側結構性改革、農業可持續發展、農業投入保障、農業補貼補償、支農資金

使用管理等方面深化改革，逐步構建符合國情、覆蓋全面、指向明確、重點突出、措施配套、操

作簡便的農業支持保護制度，不斷增強強農惠農富農政策的精準性、穩定性、實效性。

會議指出，醫療保障制度是民生保障制度的重要組成部分，要堅持保障基本、促進公平、穩

健持續的原則，完善公平適度的待遇保障機制，健全穩健可持續的籌資運行機制，建立管用高效

的醫保支付機制，健全嚴密有力的基金監管機制，協同推進醫藥服務供給側改革，優化醫療保障

公共管理服務，加快建立覆蓋全民、城鄉統籌、權責清晰、保障適度、可持續的多層次醫療保障

體系。

