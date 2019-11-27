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27/11/2019 10:46

【深圳先行】中共廣東省委全會通過支持深圳建設先行示範區措施

　　《經濟通通訊社２７日專訊》廣東省第十二屆委員會第八次全體會議於周一、二（２５至
２６日）在廣州召開，會議通過了《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的若干重大
措施》。
　　全會強調，全力支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區，在堅持和完善中國特色社會主
義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化上先行探索、走在前列。牢牢扭住高質量發展高地
、法治城市示範、城市文明典範、民生幸福標桿、可持續發展先鋒等五大戰略定位，全力支持深
圳率先建設體現高質量發展要求的現代化經濟體系、率先營造彰顯公平正義的民主法治環境、率
先塑造展現社會主義文化繁榮興盛的現代城市文明、率先形成共建共治共享共同富裕的民生發展
格局、率先打造人與自然和諧共生的美麗中國典範；加強省市聯動、統籌協調，舉全省之力支持
深圳建設先行示範區，努力創建社會主義現代化強國的城市範例，在新時代再創讓世界刮目相看
的新的更大奇跡。
　　全會還提出，推動建設粵港澳大灣區、支持深圳建設先行示範區、廣州實現老城市新活力與
構建「一核一帶一區」互促共進，加快形成主體功能明顯、優勢互補、高質量發展的區域經濟布
局。要持續深化粵港澳合作，充分釋放粵港澳大灣區、深圳先行示範區「雙區驅動效應」。
（ａｃ）

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