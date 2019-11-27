《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行公布，將於今日開展２０１９年第六期央行票據互換
（ＣＢＳ）操作。本期操作量為６０億元（人民幣．下同），期限３個月，面向公開市場業務一
級交易商進行固定費率數量招標，費率為０﹒１％，首期結算日為２０１９年１１月２７日，到
期日為２０２０年２月２７日（遇節假日順延）。
人行對上一次開展ＣＢＳ操作為１０月１７日，操作量同為６０億元，期限３個月，票面利
率２﹒３５％。（ｗｌ）
27/11/2019 09:17
【人行操作】人行今開展６０億人幣三個月期ＣＢＳ操作
《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行公布，將於今日開展２０１９年第六期央行票據互換
（ＣＢＳ）操作。本期操作量為６０億元（人民幣．下同），期限３個月，面向公開市場業務一
級交易商進行固定費率數量招標，費率為０﹒１％，首期結算日為２０１９年１１月２７日，到
期日為２０２０年２月２７日（遇節假日順延）。
人行對上一次開展ＣＢＳ操作為１０月１７日，操作量同為６０億元，期限３個月，票面利
率２﹒３５％。（ｗｌ）
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