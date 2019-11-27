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即市新聞

27/11/2019 09:29

【Ａ股外援】明晟：四大問題全解決才會就Ａ股進一步納入展開咨詢

　　《經濟通通訊社２７日專訊》ＭＳＣＩ明晟昨日收市後完成Ａ股第三輪擴容，Ａ股納入因子
由１５％擴大至２０％。該公司發布新聞稿稱，ＭＳＣＩ已順利完成Ａ股納入的第一階段安排。
在將中國Ａ股進一步納入ＭＳＣＩ指數之前，ＭＳＣＩ需要進行公開咨詢，並根據解決國際機構
投資者強調的剩餘的市場准入各項改革的進展進行審查。在ＭＳＣＩ最近與公眾溝通中，投資者
強調有必要在考慮進一步納入之前解決四大問題。
　　一是風險對衝和衍生品工具的獲取：國際機構投資者需要獲取具備流動性的在岸及離岸指數
期貨和期權，以擴大其在中國的配置並管理其風險敞口。股指期貨和期權合約是全球投資者的重
要風險管理工具，在像中國這樣複雜、深度和層次多樣的股票市場而言尤為重要。
　　二是中國Ａ股較短的結算周期：國際機構投資者強調，他們在應對中國Ａ股較短的結算周期
時仍面臨重大的運營挑戰和風險。中國內地目前採用的是Ｔ＋０╱Ｔ＋１的非貨銀對付的交割結
算制度。相比之下，ＭＳＣＩＡＣＷＩ中的大多數市場當前以Ｔ＋２或者Ｔ＋３貨銀對付的交割
結算周期運行。
　　三是陸股通的交易假期安排：國際機構投資者擔心中國在岸證券交易所與陸股通假期之間的
錯位。鑒於目前大多數全球機構投資者都依賴陸股通作為投資中國Ａ股的主要准入渠道，重要的
是對當前的交易假期制度進行審查，把投資過程中的不必要摩擦減至最少。
　　四是在陸股通中形成有效的綜合交易機制：許多大型基金管理人和經紀交易商強調了對有效
運轉的綜合交易機制的迫切需求。代表多個終端客戶帳戶進行統一下單交易的能力對於幫助國際
機構投資者在投資過程中實現最佳執行和降低操作風險至關重要。（ｗｌ）

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