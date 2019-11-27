《股林淘金－林家亨》港股呈拉鋸，Ａ股有憧憬

《股林淘金》美國股市昨天（２６日）繼續升溫，三大指數繼續創出收市新高紀錄。道指上

升５５點，納指上升１５點。長、中、短債息輕微下滑，資金由債券市場流入股票市場。昨天港

股先升後回，恆指跌回保歷加通道中線２６９９７點之下，技術走勢轉差。但市埸憧憬ＭＳＣＩ

指數公司未來不斷增添中國Ａ股的成分比例，故此對個別中資股有支持作用，可能增加了港股中

期的抗跌能力。優質股份如友邦保險（０１２９９）若有調整跌回７８元附近，仍然可以分階段

吼低吸納，作長線持有。另外阿里巴巴（０９９８８）仍然是近期市場焦點，短期有繼續反覆攀

高的衝勁，適合短跑者參與，若今日（２７日）開市升幅不大，仍然可以作為短跑投機的吸納對

象。



＊信陽毛尖（００３６２）收購著名茶品牌有憧憬＊



投資者亦可留意近期出現收購活動的信陽毛尖（００３６２），一家以經營茶葉生意為主業

，將收購內地著名茶葉品牌「信陽毛尖」，若收購成功，將垂直整合多個茶葉品牌，集團可形成

一體化上中下游的綜合茶產業生態圈。今次收購計劃包括茶產品交易市場「信陽國際茶城」和「

陸羽文化園」，前者已有逾千戶商家進駐，後者將是信陽市「十二五」重點工程之一，未來計劃

打造成茶文化區，進一步向外推廣中國「茶」文化。

茶葉品牌「信陽毛尖」有與白酒界的「貴州茅台」，是中國十大名茶之一，河南省著名特產

之一，其中核心品牌「龍潭」牌信陽毛尖為中國政府「兩會」的指定用茶，其餘「陸羽」、「茶

能」和「五雲」等茶品牌亦廣受消費者歡迎，長遠可憧憬集團進一步釋放旗下茶品牌的內在價值

。

信陽毛尖股價已率先從底部０﹒２７港元回升至目前約０﹒３８港元，升幅近四成。投資者

可以留意往後的收購進展，現階段正進行雙方的盡職調查，若公布的收購各項條文和價格合符市

場預期，股價仍有下一波升幅，集團長遠可擴張茶葉業務，以及提升茶業的收入增長。《香港股

票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

