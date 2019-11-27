《經濟通通訊社２７日專訊》中國創新投資（０１２１７）及中國趨勢（０８１７１）主席
向心及其妻子龔青，被指是中方派出的高級情報人員，台北地方檢察署對夫婦二人展開刑事調查
，遭質疑其並無管轄權。北檢今早向外界作出澄清，指向心夫婦等人在台有購置不動產，且所在
地就位於北檢轄區，北檢「毫無疑義」有管轄權。
另外，北檢今早二度傳喚向心及龔青，訊問歷經２個多小時後結束，兩人繼續被限制出海、
出境。台媒引述消息指，向氏夫妻於偵查庭內有問必答、態度配合。（ｅｙ）（ｚｚ）
27/11/2019 16:20
【特工疑雲】台北檢方：向心夫婦在轄區內有購置不動產
《經濟通通訊社２７日專訊》中國創新投資（０１２１７）及中國趨勢（０８１７１）主席
向心及其妻子龔青，被指是中方派出的高級情報人員，台北地方檢察署對夫婦二人展開刑事調查
，遭質疑其並無管轄權。北檢今早向外界作出澄清，指向心夫婦等人在台有購置不動產，且所在
地就位於北檢轄區，北檢「毫無疑義」有管轄權。
另外，北檢今早二度傳喚向心及龔青，訊問歷經２個多小時後結束，兩人繼續被限制出海、
出境。台媒引述消息指，向氏夫妻於偵查庭內有問必答、態度配合。（ｅｙ）（ｚｚ）
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