  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/11/2019 16:20

【特工疑雲】台北檢方：向心夫婦在轄區內有購置不動產

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國創新投資（０１２１７）及中國趨勢（０８１７１）主席
向心及其妻子龔青，被指是中方派出的高級情報人員，台北地方檢察署對夫婦二人展開刑事調查
，遭質疑其並無管轄權。北檢今早向外界作出澄清，指向心夫婦等人在台有購置不動產，且所在
地就位於北檢轄區，北檢「毫無疑義」有管轄權。
　　另外，北檢今早二度傳喚向心及龔青，訊問歷經２個多小時後結束，兩人繼續被限制出海、
出境。台媒引述消息指，向氏夫妻於偵查庭內有問必答、態度配合。（ｅｙ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道27/11/2019
【進擊的豬】「豬二哥」略歇氣恐再轉升 抑飛漲三招各有所難
FOCUS27/11/2019
【FOCUS】總理吹風「十四五」 小康之後劇變將至
生財有道27/11/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：中生製藥前景佳未需拋售
中國故事27/11/2019
【駐滬專訪】電子商務法實施近一年 「雙11」退貨方便投訴有門
生財有道27/11/2019
品牌代言新趨勢，「虛擬網紅」真商機
國際動態27/11/2019
「黑色星期五」將至 零售電商股偷步炒上
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金