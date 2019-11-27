【駐滬專訪】電子商務法實施近一年，「雙１１」退貨方便投訴有門

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》今年「雙１１」網購狂歡剛剛落幕，快遞

公司還沒來得及歇一口氣，就迎來了一波網購退貨潮。有快遞公司地區負責人在接受內媒採訪時

表示，每年「雙１１」派件高峰之後，都會迎來退貨高峰期，退回的快遞數量比日常增加一倍左

右，退貨率大約在３０％。買家因為尺寸不合適、多買、商品質量問題等原因都會要求退貨。

在今年中國《電子商務法》實施後，網購一族發現電商退換貨流程愈來愈簡便，平台上「假

貨橫行」的現象也漸漸消失，消費者對於違規售假的電商企業更從「投訴無門」變成了「投訴有

門」。《電子商務法》實施已近一年，在規範電商行為、保護消費者等方面都取得了不小成績。

不過有專家提出，在一些問題上，《電子商務法》仍需要進一步予以明確和補充。



＊法案出台後，小型電商平台將逐漸被淘汰＊



的近律師行（Ｄｅａｃｏｎｓ）知識產權部合夥人施澔鈴近日在接受《經濟通通訊社》採訪

時表示，《電子商務法》實施後，觀察到內地的電商平台都開始合規起來，對消費者權益保護也

愈來愈完善。例如，淘寶設有較為便捷的營業執照申請程序，一些入駐淘寶的小微企業也十分自

覺地去申請執照。這樣一來，若入駐企業售假或有不合規行為都能夠予以追究。

而從品牌方來說，過去商家更願意自己經營電商網站，而現在由於電商平台流程更完善、更

合規、更可靠，品牌方就更願意透過平台做電子交易。現時很多國外品牌都已經入駐阿里巴巴、

京東等大型電商平台，顯示國際商家對國內電商發展的信心。

至於消費者最關心的網購假貨問題，《電子商務法》提出，電商平台知道入駐的經營者侵犯

知識產權的，應當採取刪除、屏蔽、斷開鏈接、終止交易和服務等必要措施；未採取必要措施的

，平台需承擔連帶責任。

的近律師行知識產權部專利及外觀設計團隊主管鄭慧明指，「近年來，像阿里巴巴這樣的大

型電商平台已經投入大量的人力、物力，甚至ＡＩ技術去識別攔截假貨，但小型電商平台卻不一

定有這樣的資源和能力去治理假貨問題，所以未來的趨勢就是大平台逾做逾大，小平台也會逐漸

被淘汰。」



＊建議完善「通知 刪除」機制，納入虛擬產品＊



不過，即便《電子商務法》取得了一定了成效，也仍存在一些不足的地方。例如，法案就侵

權行為制定了一個「通知 刪除」機制，就是指知識產權權利人發現平台上的商品有侵權行為，

可以通知平台將商品刪除。若平台未及時採取措施，將承擔連帶責任。

該機制原為保護知識產權權利人，但現實中，這一規則被惡意投訴者濫用的情形時有出現，

不僅嚴重干擾正常品牌商家經營活動，還影響電子商務產業健康發展。施澔鈴說：「有些惡意搶

注者會濫用這樣的機制，去投訴真正的品牌，這就對商家做生意造成有很大的阻礙。」

雖然該條款也提到，對於惡意發出錯誤通知造成平台內經營者損失的，要加倍承擔賠償責任

。但在實際操作中，平台在接獲通知時，時常難以判斷該投訴是否有惡意，令平台陷入兩難的境

地。

另外一點就是《電子商務法》未有明確提出是否涵蓋虛擬產品。其實，網絡遊戲裝備、道具

這類虛擬財產，其屬性一直不明確，民法總則、物權法、婚姻法等都沒有對虛擬財產、虛擬財產

權予以界定。

對此，鄭慧明建議，《電子商務法》可以納入虛擬財產的處置問題。而由於《電子商務法》

亦需要與其他法典配合使用，因此不管是在民法典還是未來可能制定的商法典中，都需要對虛擬

財產的所屬及其價值有明確的界定。

