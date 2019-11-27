【ＦＯＣＵＳ】總理吹風「十四五」，小康之後劇變將至

【ＦＯＣＵＳ】中國最具份量的經濟和社會發展藍圖－－「五年規劃」，即將於２０２１年

步入第１４個；國務院總理李克強周二（２６日）主持召開規劃編制專題會議時「吹風」稱，十

四五規劃（２０２１－２０２５年）將突出保持經濟運行在合理區間，並推出一批重大政策、重

大措施、重大項目。

跟十三五提出「創新」、「協調」、「綠色」、「開放」和「共享」五項發展理念相比，預

料十四五的關鍵字同樣少不了「開放」、「創新」、「綠色」之餘，或將新增「競爭」與「和諧

」。



＊４０年高增長曲終，須培育增長新動能＊



中國自１９５３年開始制定的五年一度計劃，全稱為「國民經濟和社會發展五年計劃綱要」

，可謂國民經濟和社會發展長期藍圖的最高綱領。現行的十三五規劃（２０１５－

２０２０年）於２０１５年１１月揭盅，總體目標即兩個「翻一番」及於２０２０年全面建成小

康社會。

眼見十三五即將邁入最後一年，經過改革開放４０年高速增長期，ＧＤＰ跌至６％歷史新低

的中國，正站在新的十字路口。如何促進增長新動能，提升國家生產率？如何建立治理能力現代

化的政府，改善資源配置效率和財政可持續性？如何應對人口高速老齡化和縮小貧富差距懸殊？

如何提高研發質量而不僅是數量，走出「高投入、高消耗、高污染、低效益」的發展模式……無

不挑戰重重。

從李克強點睛十四五將突出「保持經濟運行在合理區間」看，規劃當首要聚焦培育中國增長

新動能。較早時，國務院發展研究中心、世界銀行聯合撰寫的報告就提出，解決生產率的挑戰需

要三大要素，即消除經濟中的資源配置扭曲（Ｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎ）、加速先進技術和創新成

果的擴散（Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ），以及促進新技術、新產品和新工藝的發明創造

（Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ）。



＊未富先老，勞工福利及社會保障迎挑戰＊



事實上，中國一直高調促進新技術、新產品和新工藝的發明創造，此從近年風風火火的「大

眾創業、萬眾創新」和５Ｇ發展突飛猛進可見一斑。不過，要提升全社會、全要素生產率，勢需

於「消除資源配置扭曲」及「加速先進技術和創新成果的擴散」發力，前者涉及以更大開放和更

多競爭，來更有效配置金融資源和人力資源；後者則涉及知識產權保護，及縮小教育水平的地區

差異。

而隨著中國到２０３０年的人口結構將更接近未富先老，６０歲以上人口佔比料達四分一，

加上收入不平等問題日趨嚴重，十四五規劃須直面屆時政府、社區、家庭等應各自在老齡化社會

發揮什麼作用的問題，新的挑戰則是怎樣促進公平有效的社會服務政策，建立可持續的勞工福利

和社會保障。

可以預想，２０３０年的中國經濟將更以市場為驅動、以知識為中心、以服務為導向；倘中

國如願於２０２０年全面實現小康社會目標，未來政策調整的核心勢是重新界定政府╱市場、中

央╱地方，國有部門╱民營部門的關係，劇變或即將到來。

