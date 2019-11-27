【進擊的豬】「豬二哥」略歇氣恐再轉升，抑飛漲三招各有所難

《經濟通通訊社記者俞瑾２７日報道》四喜丸子、菜肉餃子、回鍋肉、東坡肉……隨著進擊

的「豬二哥」價格於１０月錄按年翻倍、且仍未見頂，傳統上「無肉不歡」的國人年關餐桌正面

臨大爆預算的考驗。

要遏抑飛升的豬肉價格，政府惟有三條路可選：飼養更多、投放更多、進口更多；不過，目

前來看，三條路都各有難處。有機構就預計，到２０２０年春節前，內地豬肉批發價或高見每公

斤６５－７５元（人民幣．下同），換言之，相當於較現時的每公斤約４２元再漲逾五成。



＊「暴漲潮」原因多重共振＊



此輪「吃不起肉」暴漲潮，始於２０１８年中，背後原因可謂多重共振：從政策層面看，當

推自２０１５起層層加碼擴大實施的《畜禽規模養殖污染防治條例》及新《環保法》，令養豬戶

因環保禁養拆遷紛紛退出養豬行業；而非禁養區內因環保處理費用高企，倒逼規模化養殖和散戶

退出，亦導致豬肉供給下降。

原因之二是每３－４年一輪的「豬周期」，豬糧比價於去年初跌破５﹒５：１的成本線，導

致母豬存欄量出清減少。按「母豬－仔豬－生豬」約需１０－１１個月計，今年正好進入供應缺

口高峰。

原因之三即是去年８月於遼寧爆發的首宗國內非洲豬瘟疫情，導致大量生豬遭撲殺（截至７

月已逾１１０萬頭），及養豬戶不堪損失而紛紛放棄補欄，而從補欄母豬到增加豬肉供應需時約

１８個月，加劇豬肉供不應求。



＊肥豬趕出欄，儲備實有限＊



從去年５、６月份的每公斤１５元樓下，內地１６省市瘦肉型白條豬肉出廠價一路上行，並

於上月底升至階段性高點５３元以上，惟進入１１月，價格突連跌三周，截至上周最新報

４４﹒４元，此是否意味進擊的豬已觸及天花板轉跌？

不過，答案恐是否定，皆因農業部指，環比價跌的原因主要有三，一是養殖戶和規模養殖場

出欄大豬數量增多；二是凍肉集中投放市場；三是豬肉訂單量減少，屠宰企業開工率較低。

望真些，所謂「出欄大豬數量增多」，實際恐是不得以而為之。有見豬肉價格飛升，不少養

豬戶早前故意壓欄惜售，令毛豬出欄平均體重由去年的約２６０斤升至３００斤。由於毛豬壓欄

肥肉愈積愈多，不受城市消費者歡迎，因此近期被迫集中出欄，可持續性成疑。

至於凍肉集中投放市場，可持續性成疑亦成疑。早在國慶前，中央曾分三批投放中央儲備豬

肉３萬噸；據內地媒體媒體報道，國家級肉類儲備量近年約穩定在２５萬噸左右，其中豬肉２０

萬噸；而各省級肉類儲備量估算料總計１５－２０萬噸；換言之，其總數４０萬噸不到內地豬肉

年消費量的１％（據美國農業部數據，中國去年豬肉消費量５５９５萬噸）。



＊全球搜肉，惟仍難填胃口＊



「投放更多」可謂杯水車薪，那麼「飼養更多」、「進口更多」又如何？農業部數據顯示，

１０月份，生豬存欄數量環比仍未止跌，而能繁母豬存欄數量錄兩年來首次止跌回升。按「母豬

－仔豬－生豬」至少１０個月計，市場要迎來生豬供應顯著增加，或需待１０個月後，此正是機

構預測真正的肉價拐點恐要到明年下半年的原因。

再看進口，內地首三季累計進口豬肉１３２﹒６萬噸，同比增４３﹒６％；其中９月進口量

近１６﹒２萬噸；１０月份，豬肉進口量再按月增約１０％至近１７﹒８萬噸。不過，相比首三

季內地豬肉產量按年大減１７﹒２％（約逾６００萬噸），錄２００９年來同期最大降幅，上述

進口量遠不足以填補供應缺口。

更嚴峻是，據聯合國糧農組織《糧食展望》報告，預料今年全球肉類產量將錄２０餘年來首

次下滑，降至３﹒３５億噸，此勢影響三大豬肉出口國歐盟、美國、加拿大的供應量。為了廣開

貨源，中國月初即解除早前因孟晚舟事件而祭出的加拿大豬肉禁令，中糧集團較早時則表示，明

年將從丹麥購買價值１億美元的豬肉。而貿易戰之下，中國截至１０月已向美國採購豬肉７０萬

噸。

鑒於生豬供應恢復需時，而儲備肉、進口肉難以填補供應缺口，而入冬、春節素來是豬肉消

費旺季，預期豬肉價格的下一個高峰可能在２０２０年１月，或達每公斤６５－７５元。

