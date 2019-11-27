【進擊的豬】不可小覷這隻豬，牠能左右富豪榜及貿易協議

《經濟通通訊社記者俞瑾２７日報道》「豬二哥」價格飛升，除了影響國人餐桌的葷素搭配

，更可左右福布斯中國富豪榜，乃至中美貿易協議。

據《福布斯》本月７日公布，１９９２年憑養豬起家的牧原股份（深：００２７１４）創辦

人秦英林家族，因股價受惠肉價飛升，年內最高漲幅逾２﹒５倍，以１１７３﹒８億元人民幣的

資產晉升中國第九大富豪。

「成也豬價、敗也豬價」，隨著豬肉價格環比連跌三周，截至周二（２６日），有「豬中茅

台」之稱的牧原股份股價即較１０月底的高點１０３﹒６元回落１２％；而名副其實的「養豬一

哥」溫氏股份（深：３００４９８）（首１０月生豬銷量為的牧原的１﹒８９倍），股價亦較８

月初的高點４３﹒７元回落１９％。

不過，中金就指，中國生豬養殖龍頭公司下半年開始體現出產能恢復趨勢，其明年出欄量也

將有所保證，預計行業高景氣度仍可延續，續看好溫氏股份、牧原股份、新希望（深：

０００８７６）、中糧肉食（０１６１０）。該行並稱，明年亦可關注動物疫苗板塊及替代消費

衍生的投資機會。



＊大豆飼料需求大減，或難滿足對美採購目標＊



而一場令中國豬肉產量雪上加霜的非洲豬瘟，更可能影響中美貿易協議。野村發表研究報告

稱，特朗普早前吹捧中國將於兩年內購買多達５００億美元的美國農產品，但質疑此目標將極具

挑戰。

該行解釋，由於貿易戰前中國自美國進口的農產品中約有７０％為大豆，而幾乎所有這些大

豆都是用於動物飼料。但中國生豬存欄量去年至今已劇跌約４０％（據世界動物衛生組織數據，

中國自去年８月至今已銷毀至少１２０萬頭豬）；換言之，對大豆飼料的需求同時大減，即使中

國明年對美國大豆進口量增至４３００萬噸（去年僅為１４００萬噸），但仍遠遠不足以滿足５

００億美元這一高目標。



＊表列大行對豬肉股最新評級及目標價＊



機構 評級 目標價 周二收盤價

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牧原股份 中金 超越市場表現 １１７ ９１

高盛 買進 １１５



溫氏股份 中金 超越市場表現 ５５ ３５﹒６

高盛 買進 ４８

花旗 買進 ５７



新希望 中金 超越市場表現 ３０ ２１﹒５

花旗 買進 ２３﹒７



中糧肉食 中金 超越市場表現 ３﹒６ ２﹒５５

中銀 買進 ３﹒１



萬洲國際 麥格理 超越市場表現 １０﹒８ ８﹒１６

大華 超越市場表現 ９﹒６

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