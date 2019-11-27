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即市新聞

27/11/2019 11:40

【進擊的豬】從月餅到漢堡，「人造肉風」嚐鮮大過ＣＰ值

　　《經濟通通訊社記者會俞瑾２７日報道》如果吃不起肉，除了食齋，或許可以試試人造肉？
隨著有機構預計，中國人造肉市場規模２０２３年將達１１９億美元，從金字火腿
（深：００２５１５）到雙塔食品（深：００２４８１），從北京的「珍肉」到深圳的「齊善」
，甚至網紅奶茶「奈雪」，都紛紛加入此場另類競爭。
　　所謂「人造肉」，按生產技術可分為主流的利用大豆蛋白製作「植物肉」，及尚在實驗室階
段的通過動物幹細胞培育「試管肉」。目前，無論是美國的Ｂｅｙｏｎｄ　Ｍｅａｔ（主要成分
為豌豆、紅菜頭汁）、Ｉｍｐｏｓｓｉｂｌｅ　Ｆｏｏｄ（主要成分為織紋小麥蛋白、椰子油、
馬鈴薯蛋白），還是中國的金字火腿、雙塔食品等，都是主打「植物肉」。
　　就在上周三（２０日），台灣便利店正式開賣Ｂｅｙｏｎｄ　Ｍｅａｔ的人造「漢堡排」，
盛惠兩片４９９台幣（約１２８港幣）；而香港早有素食餐廳去年就已引入
ＢｅｙｏｎｄＭｅａｔ及Ｉｍｐｏｓｓｉｂｌｅ　Ｆｏｏｄｓ大賣「素漢堡」，價格最低７８港
幣起。
　
＊一片「火腿」２９﹒５元，貴過真豬肉＊
　
　　至於「豬二哥」價格飛升的內地，早在８月，藍籌豬肉股萬洲國際（００２８８）旗下史密
斯菲爾德食品（Ｓｍｉｔｈｆｉｅｌｄ）即宣布進軍人造肉領域，並擬明年２月在北美地區發售
Ｐｕｒｅ　Ｆａｒｍｌａｎｄ品牌的人造肉。
　　中秋前夕，煙台雙塔食品及珍肉（北京）食品科技９月不約而同上架人造肉月餅，每盒售價
分別為１６８元及８８元人民幣；１０月中，金字火腿召開「植物肉新品發布會」，其推出的「
人造植物肉餅」亦在天貓售罄，一片售價高達２９﹒５元，遠貴過真豬肉。
　　此外，還有總部位於深圳的老字號植物肉企業「齊善」，旗下產品包括素東坡肉、素雞、素
魚、素對蝦等。人造肉風興起，就連網紅奶茶「奈雪」本月在深圳海岸城開業的「夢工廠」，售
賣來自於深圳人造肉製造商Ｓｔａｒｆｉｅｌｄ的人造肉系列產品，「未來漢堡」和「綠星漢堡
」每款盛惠４８元人民幣。

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