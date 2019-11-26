《匯市縱橫－蕭啟洪》三寒四溫易著涼

《匯市縱橫》近期天氣轉涼，秋意漸濃，早晚氣溫驟降，預告冬季即將到來。據上周天文台

數據顯示，香港氣溫曾跌穿「２」字頭，最低下降至１７度，是入秋以來最涼的一天。秋天這種

天氣，忽冷忽熱的，有人稱之為「三寒四溫」；特別是許多抵抗力差的人，一個不留神就好容易

會著涼了。



近日美國總統特朗普對中國的政策也採取了「三寒四溫」的態度，一時表示雙方很接近簽署

首階段貿易協議，一時又責怪中國欠缺誠意，但他從不透露有關於協議的任何細節。不經不覺，

中美貿易戰已纏繞了環球市場接近兩年之久，到今時今日仍不見結束的跡象。而美國貿易代表萊

特希澤近日就中美貿易談判前景再次吹淡風，指出兩國爭拗涉及一些很嚴肅的議題，不是中方隨

便大手購買美國貨就可以解決。筆者在想，若雙方無法如原先預期在今年內簽署，這是否意味過

去藉中美貿易戰有望達成首階段協議，得以持續上升兼屢創新高的美股，也可能要回跌至５月時

低位水平，從而好好教訓一下特朗普呢？



而美匯指數則沒有因中美貿易談判又吹淡風而回落，當中受惠於美國製造業和服務業活動加

快擴張，反映當地經濟狀況仍然良好的支持。另外，明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡內和克利夫蘭

聯儲主席梅斯特對經濟增長和通脹都發表了相對積極的言論，也刺激了美元的買盤，美元指數一

度上破９８關口，現報９８﹒２５水平。她們又重申表態，指目前的貨幣政策理想，只會在就業

和消費開支有轉弱跡象時，才會重新評估貨幣政策。據最新的利率期貨價格顯示，市場估計聯儲

局下個月維持利率不變的機會率為９３％，有接近７％的機會加息四分之一厘。



美聯儲今年內３度調降利率也沒有影響美元強勢表現，但隨著去年減稅法案刺激經濟效益已

漸退。美國從２０１８年３％、今年２％，到明年或進一步放慢，若未來增長率只剩下１％，不

排除Ｆｅｄ將會重啟降息決定，難免對美元走勢造成負面影響。如今美國的赤字問題依舊嚴重，

自特朗普在２０１７年上任以來，政府債務佔ＧＤＰ比重，從２﹒２％攀升至５％左右；而美國

債務亦增長了約１６％。隨著美國債務水平愈來愈高，美聯儲想要通過貨幣政策來實現就業和通

脹的雙重目標也愈來愈困難。據悉，美國總統特朗普上周簽署了為期四周的支出法案，令政府停

擺風險再次推遲到１２月２０日，可讓議員有更多時間為上個月開始的財政年度制定全年撥款方

案。長遠而言，政府赤字不斷擴大將會帶動美元貶值是無可避免的。



＊本周策略＊



黃金：早前建議於每盎司１４８７買入黃金兌美元已成交，目標１５３５，止蝕１４４０。



歐元：早前建議候高於１﹒１１５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒０９５０，止蝕

１﹒１２５０。



加元：本周建議候高於１﹒３３３０沽出美元兌加元，目標１﹒３１５０，止蝕１﹒３４６０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

