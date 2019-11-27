《投資智慧－鄧聲興》阿里受惠減費降稅等措施，中長線具投資價值

《投資智慧》阿里巴巴（０９９８８）上市對穩定香港資本市場、提升流動性起到正面影響

，亦成為中概股的回歸有先例作用。對阿里而言，來港作第二上市可增加融資渠道。同時對阿里

業務更加熟悉的內地投資者，可透過滬港通或深港通的渠道進行投資，阿里可更多北水的支持，

有利於公司整體估值的提升。雖然阿里短期在港股爆升的機會不大，始於美國是阿里作第一上市

的地點，該股在紐約市場交投活躍。此外，阿里在交易上未如對比騰訊（００７００），不過在

業務價值上，騰訊的手遊業務仍受政策風險影響，增長空間亦受限。另一方面，國家推動消費以

刺激內需，持續推出減費降稅等利好措施鼓勵零售消費，對電商龍頭阿里有長遠推動作用，特別

是電商、新零售、本地生活和物流在內的核心商貿板塊。阿里國內活躍用戶近１０億，各項業務

快速發展。



截至今年６月底，阿里國內消費業務和螞蟻金服的去重活躍用戶達９﹒６億。加上淘寶的收

入增長強勁及盈利模式穩定，客戶普及層面廣，網上交易維持高增長。在今年的「雙１１」，天

貓實現交易額２６８４億元人民幣，按年增長２６％，三四線城市的客戶層進一步擴大；供應鏈

升級、支付和物流體係等方面有了新的突破。另一方面，市場關注阿里發展大數據業務，定制化

分析客戶的喜好。若阿里的電子商務能夠成功轉型，預計未來十年有望成為新一輪數碼轉型。故

此，阿里股價短期內未必大升但具長遠投資價值，建議投資者可作中長線持有部署。

《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

