《拆局麒想－林嘉麒》阿里大股東軟銀搬倉到港，成交增留意港交所

《拆局麒想》阿里巴巴（０９９８８）回家了，５年前的遺憾，今日終於成功在香港第二上

市。首日掛牌較招股價定價１７６元升６﹒６％，收１８７﹒６元，表現凌厲。由於新股發售價

是綜合考慮美國存託股於１１月１９日（定價前最後交易日）的收市價等因素而定出，因此在折

讓２﹒６％的情況下，股價表現自然出色。今次回歸，市場焦點除了是短期股價表現外，阿里股

份未來的成交量，能否帶動資金流入港股，令整體大市成交上升等也值得好好研究討論。



首先，阿里在香港屬於第二上市，但在換股安排（美國上市的一股阿里，可以兌換香港八股

的股份）下，兩地股價表現理論是同步的，只是交易時區上的不同。事實上，股份首日表現令成

功中籤的投資者興奮，由於１１月１９日定價為１７６元，相對於美國收市價約有２﹒６％的折

讓，而阿里在１１月２０日至２５日的美國股價，也升了２﹒８％，而昨日（２６日）上市也是

大約平開１８７元，較美國２５日收市價折換計算約１８５﹒６也不差太多。由此可見，美國收

市價與香港開市價大致相同，理論上沒有差價套利的可能性，所以日後股價應該不會大折讓或溢

價情況。



＊大股東轉倉到港＊



值得留意的是，回歸後的阿里，股東名策上的變化。兩地同時上市，股份價值大致上同，分

別是持倉地點。今次阿里發行５億新股，佔已擴大股本只有約２﹒８％，即美國帳面的股東部分

高達９７％，兩地股權上分布有極大差異。理論上，美國部分屬於絕大部分，股價上有先行的優

勢。關鍵在於，美國股東日後的搬倉情況，則在香港的中央結算系統持股紀錄的變化。首日香港

持倉紀錄今早（２７日）新鮮出爐，以昨日開市前的持倉顯示，持股量高達４７﹒５億股，較新

發行的５億新股卻高出２２億股以上，而花旗銀行持倉４２﹒２５億倉，佔已發行股份

１９﹒７５％。現時阿里最大股東是軟銀集團，持股５３﹒９億股；第二大股東為馬雲，持有約

１２﹒８億股。由此推論，軟銀已將絕大部分持倉轉至香港市場，美國與香港股東比例變成

７７﹒７９比２２﹒２１。既然大股東已將持倉轉至香港為「第一市場」，相信在「跟著領導走

」的前提下，估計日後美股換港股轉倉活動會相當活躍。



阿里上市兩日，佔整體成交高達一成多，除了是投資者貪新鮮的因素之外，相信日後每日成

交量可繼續在前列位置。除了昨日外，阿里於美國日均成交高達１０００萬股，交易額高達

１５０億港元，以港股近期成交８００億計算，已佔高達近兩成。估計在現有美國股東進一步換

股轉倉後，香港日均成交有望大大增加。再者，阿里是中概股回家的代表，現時港股以外，海外

上市的中概股高達３６７間，合計市值達１﹒５４萬億美元，假若日後部分企業重回中港股市的

話，港股活躍度將會大大增加，港交所（００３８８）受惠成交增加，亦可睇高一線。

《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份

