  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/11/2019 09:08

《投資筆記－黃子燊》美市短線偏審慎，港股收集正合時

　　《投資筆記》時近年結，又是開始部署明年方向的時候。筆者近日固然埋首研究參考各種數
據，為明年宏觀部署造好準備，但於本期，筆者則想簡談目前對港美兩個市場的看法。

＊美股表現優於其他市場＊

　　有看本欄或筆者面書的朋友，均知道在環球股市當中，筆者向來偏好美股，在早前「環球三
大趨勢」一文中，指出了運用股債混合部署來應對市場，而股票則以美股為首選。事實上，美股
於過往一段時間，表現確實相對全球其他股市為佳，如以七月十七日（「環球三大趨勢」一文刊
出當日）作為起點，標普５００指數至今累升５％，泛歐６００指數累升３﹒２２％，滬深
３００指數累跌０﹒４２％，而恆生指數至今則累跌５﹒６％。

＊美股中線仍看好，但短線回調風險較高＊

　　那在目前情況下，美股會否已經過高，我們還應否配置美股呢？這問題有中線和短線兩個答
案。中線而言，我們仍然偏好美股，並認為應將其放進組合之中。從過往一段時間的經濟數據，
我們可以明顯看到美國的經濟遠優於非美市場，尚餘的貨幣政策彈藥也是最多，而在剛公布業績
的標普５００指數成分股中，接近八成的盈利表現勝預期，在這樣的背景下，相信美股中線下行
風險有限，並具中線上升空間。
　　然而，對一些尚未於美股建倉的投資者，我們會建議不必急於建倉－因為在短期而言，我們
相信美股的回調風險相對較高。從技術分析角度，以標普５００指數作參考，現在已升近自１６
年以來上升軌的阻力，而在估值角度，現時其估值水平亦已高於五年平均超過一個標準差，亦為
２０１８年以來最高，反映市場情緒相對樂觀，在這情況下，相信其短線再上升的潛力有限，投
資者如要買入，不妨待回調後才出手。

＊港股中線投資者可開始分注吸納＊

　　而對港股，我們則相信目前是中長線的買入時機。港股雖然動力有限，但市底不弱，１１月
最壞的情況也只是跌至２６２０３點，一直穩守於自８月以來的上升軌，代表反彈型態未被破壞
。而在估值層面，目前港股估值並不昂貴，預期市盈率約為１０﹒７倍，低於５年平均一個標準
差；而以市帳率來計算，現在約為１﹒２５倍，亦低於５年平均，亦有潛在上升空間。加上本年
中港兩地經濟下行壓力較大，數據亦較疲弱，在低基數效應下，明年有一定反彈空間，在這情況
下，港股可考慮於現在開始分注買入，作出中長線部署了。
《晉裕環球資產管理投資研究部投資分析師　黃子燊》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態27/11/2019
「黑色星期五」將至 零售電商股偷步炒上
生財有道26/11/2019
【阿里上市】阿里首掛收升6.6% 分析料短期股價可升一成（有片）
中國故事26/11/2019
主宰免稅市場 中國國旅建護城河
生財有道26/11/2019
內外兼備 敏華坐得安心
生財有道26/11/2019
化解中年危機 旺旺優化飲料組合
剖析天下26/11/2019
中國能否「保六」 還看貨幣政策
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金