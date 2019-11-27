《投資筆記－黃子燊》美市短線偏審慎，港股收集正合時

《投資筆記》時近年結，又是開始部署明年方向的時候。筆者近日固然埋首研究參考各種數

據，為明年宏觀部署造好準備，但於本期，筆者則想簡談目前對港美兩個市場的看法。



＊美股表現優於其他市場＊



有看本欄或筆者面書的朋友，均知道在環球股市當中，筆者向來偏好美股，在早前「環球三

大趨勢」一文中，指出了運用股債混合部署來應對市場，而股票則以美股為首選。事實上，美股

於過往一段時間，表現確實相對全球其他股市為佳，如以七月十七日（「環球三大趨勢」一文刊

出當日）作為起點，標普５００指數至今累升５％，泛歐６００指數累升３﹒２２％，滬深

３００指數累跌０﹒４２％，而恆生指數至今則累跌５﹒６％。



＊美股中線仍看好，但短線回調風險較高＊



那在目前情況下，美股會否已經過高，我們還應否配置美股呢？這問題有中線和短線兩個答

案。中線而言，我們仍然偏好美股，並認為應將其放進組合之中。從過往一段時間的經濟數據，

我們可以明顯看到美國的經濟遠優於非美市場，尚餘的貨幣政策彈藥也是最多，而在剛公布業績

的標普５００指數成分股中，接近八成的盈利表現勝預期，在這樣的背景下，相信美股中線下行

風險有限，並具中線上升空間。

然而，對一些尚未於美股建倉的投資者，我們會建議不必急於建倉－因為在短期而言，我們

相信美股的回調風險相對較高。從技術分析角度，以標普５００指數作參考，現在已升近自１６

年以來上升軌的阻力，而在估值角度，現時其估值水平亦已高於五年平均超過一個標準差，亦為

２０１８年以來最高，反映市場情緒相對樂觀，在這情況下，相信其短線再上升的潛力有限，投

資者如要買入，不妨待回調後才出手。



＊港股中線投資者可開始分注吸納＊



而對港股，我們則相信目前是中長線的買入時機。港股雖然動力有限，但市底不弱，１１月

最壞的情況也只是跌至２６２０３點，一直穩守於自８月以來的上升軌，代表反彈型態未被破壞

。而在估值層面，目前港股估值並不昂貴，預期市盈率約為１０﹒７倍，低於５年平均一個標準

差；而以市帳率來計算，現在約為１﹒２５倍，亦低於５年平均，亦有潛在上升空間。加上本年

中港兩地經濟下行壓力較大，數據亦較疲弱，在低基數效應下，明年有一定反彈空間，在這情況

下，港股可考慮於現在開始分注買入，作出中長線部署了。

《晉裕環球資產管理投資研究部投資分析師 黃子燊》

