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即市新聞

27/11/2019 11:32

《樓市亮話－湯文亮》亂世投資學

　　《樓市亮話》香港現在內憂外患，除了受到中美貿易戰影響之外，因《逃犯條例》引致的社
運已經持續接近半年，各行各業都受到影響，失業率上升，在這困難時間美國又突然通過「香港
人權及民主法案」，雖然這條法案對一般香港人沒有影響，尤其是那些沒有資產在美國的香港人
，但大家都擔心法案會影響香港的特殊金融地位，按照現時香港情況，應該可以稱得上為「亂世
」。一般來說，亂世就不應該投資，但其實，在亂世才應該學投資，太平盛世，投資唔需要學，
有錢或者夠膽就可以。
　
　　亂世投資首先要學的就是輸，甚至是輸得起，在太平盛世買樓，一年升一兩成是閒事，但亂
世就會反過來，一年跌一兩成，雖然樓市長遠必升，但如果沒有心理和實則準備，樓價下跌兩三
成真的是會嚇死。有人話，在亂世買樓，第一戒條就是要鋤價，就算樓價繼續下跌，上手業主都
要承擔部分責任。他們說得冇錯，但我認為除了樓價之外，樓宇質素更加重要，只有市況不佳的
亂世，部分業主因為某些原因才會出售手上的優質物業，如果打算買樓，首先是要考慮樓宇質素
而非價錢。
　
　　在林鄭推出新按保之後，有年輕人問是否應該用新按保買樓？這是個人能力問題，夜短夢長
，年輕人前進吧。如果有需要而又負擔得起，的確可以買樓，但用九成按揭買樓其實是與賭博差
不多，是非常危險，不過要降低危險程度亦不是沒有可能，就是要「供得起」，換句話說，如果
年輕人知道自己有能力供得起，有需要的確可以買樓。
　
　　社運已經持續了接近半年，不少人擔心社運會無了期下去，打算在美國置業，減輕個人風險
。我認為這樣做等於送羊入虎口，美國參眾兩院剛剛通過「香港民主及人權法案」，美國有權沒
收違犯法案的香港人資產，包括美國本士或者在美資機構的資產，既然有此風險，買美國樓不如
買英國樓，美國今次通過了民權法，最終受惠的竟然是英國人。
　
　　有老友大把錢，不需要用新按保買樓，究竟應該買甚麼樓？我話首先要避開納米樓，其次是
因為社運愈來愈暴戾，以安全角度來看，亦唔應該買獨立屋，因為近日社會的安全程度下降，獨
立屋比較危險，不過我對老友說，投資不一定要買樓，不如揀一些派息穩定的大藍籌，回報一定
比投資物業高，又唔需要付辣招印花稅，要套現亦很容易，亂世投資，買股好過買樓。
《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》

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