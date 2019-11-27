《缸邊嫺談－黃惠嫺》華潤水泥（１３１３）基建增加帶動水泥需求

《缸邊嫺談》中國今年的《政府工作報告》提出，要創新項目融資方式，適當降低基礎設施

等項目資本金比例，吸引更多民間資本參與重點領域項目建設，有序推進政府和社會資本合作。

到６月，中國政府發布《關於造好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》，以加大

逆周期調節力度、更好地發揮地方政府專項債券的重要作用。相關政策有利於推動重大項目投資

，穩定基建對水泥需求的支持作用。

從數據看，２０１９年上半年，全國基礎建設投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應

業）較去年同期增長４﹒１％；全國公路水路完成投資同比增長４﹒７％及３﹒０％；全國房地

產投資同比增長１０﹒９％；全國房地產開發企業房屋施工面積同比增長８﹒８％；新改建農村

公路約１３﹒５萬公里，僅完成全年目標６７﹒７％需加快達標進度。今年上半年，全國基礎設

施投資保持平穩，全國房地產市場大致穩定，房地產投資保增長增長，新型城鎮化的建設在

《２０１９年新型城鎮化建設重點任務》的推動下加快，為水泥需求提供支持。



＊第三季度的銷售及業績好轉＊



１０月２５日華潤水泥（０１３１３）公布第三季度業績，按季度比較，第三季度集團的營

業額按季增長３﹒１％至９３億元，毛利按季下跌０﹒１％至３９﹒２７億元，股東應佔溢利同

比下跌２％至２０﹒２６億元。今年第三季度集團整體的銷量同比增長７﹒３％，平均每日出貨

量為２５０－２７０千噸，令庫存率降至約５２％，低於去年同期的５８％。主要因為國內的天

氣好轉，落雨天數減少，建築開工增加。

在雨季過後９月單月全國基建專案申報大幅增加。從數據顯示，２０１９年１－９月份，

２３個省份累計中標項目２５８１７億元人民幣，較去年同期增加９﹒２％，其中９月訂單同比

增長２６﹒９％，９月份基建中標數據增速大幅回升。在水泥需求回升下，全國多地的水泥價格

上升，而集團生產線重地的廣東及廣西兩地的水泥價格在９月初開始的旺季已加價三次，而水泥

庫存水平已低於去年度同期，華潤水泥的目標是盡量維持現時的價格，但亦不排除若需求持續強

勁及庫存緊張下，會再加價，特別是廣西地區，水泥價格相對其他地區較便宜。

而明年的「十四五規劃」粵港澳大灣區建設將會加快落地，屈時廣東省對水泥的需求會進一

步提升，集團對華南地區的２０２０年水泥需求樂觀，主要受基礎設施支持。在提升產能上，集

團現時於廣東及廣西建設共３條新的生產線，預計將於２０２０年至２０２１年開始運營，相信

在需求及出產增加相配合下集團會取得更多的收入。國家現時加快推動區域的發展，「一帶一路

」及「大灣區」等的區域的基建項目將會增加，這將會帶動水泥需求，而集團的產能集中於華南

地區，食正國家兩大地域發展的國策。投資者可考慮於８﹒５元以下的位置增持或吸納，中長線

目標價為１０﹒８７元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

