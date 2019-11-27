《經濟通通訊社２７日專訊》港鐵公司（０００６６）表示，今天賽馬日，由下午４時４５
分起，將安排列車往返沙田站至馬場站。
由於設施受破壞，東鐵線列車服務受阻，往返沙田站至馬場站每２０分鐘一班；往返紅磡站
至上水站（不停大學站）每６分鐘一班；紅磡站往返羅湖站（不停大學站）每６至１２分鐘一班
；紅磡站往返落馬洲站（不停大學站）每１８分鐘一班。
港鐵稱，東鐵線的整體行車時間會較平日長１０－１５分鐘，班次亦會較正常疏落。預計進
入車站及於月台候車的時間會較長，請乘客為行程預留充裕時間。（ｃｌ）（ｚｚ）
27/11/2019 17:14
【交通消息】港鐵安排列車往返沙田站至馬場站
《經濟通通訊社２７日專訊》港鐵公司（０００６６）表示，今天賽馬日，由下午４時４５
分起，將安排列車往返沙田站至馬場站。
由於設施受破壞，東鐵線列車服務受阻，往返沙田站至馬場站每２０分鐘一班；往返紅磡站
至上水站（不停大學站）每６分鐘一班；紅磡站往返羅湖站（不停大學站）每６至１２分鐘一班
；紅磡站往返落馬洲站（不停大學站）每１８分鐘一班。
港鐵稱，東鐵線的整體行車時間會較平日長１０－１５分鐘，班次亦會較正常疏落。預計進
入車站及於月台候車的時間會較長，請乘客為行程預留充裕時間。（ｃｌ）（ｚｚ）
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