《日入而息》新地逾４２２億奪高鐵地創最貴紀錄，小米季績遜預期



《今天重點》﹡新地（０００１６）逾４２２億奪西九高鐵站商業地，創最貴地皮紀錄

﹡小米集團（０１８１０）第三季淨利潤按年微升１％，遜預期；小米第三季

智能手機分部收入跌７﹒８％，毛利率升至９％

﹡阿里巴巴（０９９８８）將於１２月９日納入恆生綜合指數



《即日市況》﹡資金再追捧阿里巴巴，港股表現牛皮收升４０點報２６９５４



《深滬股市》﹡數據拖累，滬綜指收跌０﹒１３％二千九危



《美元匯價》﹡鮑威爾暗示短期不會減息，支持美元短線走勢；歐元最新報１﹒１００８╱

１２，日圓最新報１０９﹒１３╱１４



《公司業績》﹡大快活（０００５２）半年少賺４３％至５７２６萬元，中期息減至２３仙

﹡中動向（０３８１８）中期賺１﹒９億元，升３６％，連特息派１﹒６１分

﹡中國水務（００８５５）半年多賺３６％至８﹒８１億元，息增至１４仙

﹡上諭集團（０１６３３）中期扭虧錄１１０萬元純利，不派息

﹡大昌集團（０００８８）中期純利按年跌４３﹒８％，派中期息１２仙

﹡廸生創建（００１１３）中期純利按年跌１０﹒９％，派中期息８仙



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）安排列車往返沙田站至馬場站

﹡恆生（０００１１）下月首推ＮＦＣ技術手機提款服務，過半數自動櫃員機

採用

﹡中國上城（０２３３０）中途停牌，涉茂名土地可能非常重大收購事項

﹡中國生命（０８２９６）斥２８８８萬元收購幹細胞產品公司股權

﹡新地（０００１６）古洞地申擴規模，建３７幢洋房

﹡志道國際（０１２２０）斥資２９００萬悉數增持澳門建築業務

﹡協合新能源（００１８２）以２﹒４億元人民幣售風電場項目予中核山東

﹡康龍化成（０３７５９）公開超購逾１１３倍，一手中籤１００％

﹡捷隆控股（０１４２５）公開招股超購近１３倍，一手中籤率２１％

﹡渣打不再預測聯儲局下月減息，明年或繼續靜觀其變

﹡雷蛇（０１３３７）與ＧＲＡＶＩＴＹ達成全球合作夥伴關係

﹡鼎益豐（００６１２）長期停牌，小股東請願抗議

﹡僑洋（０８０７０）承建大嶼山越野單車徑廁所及輔助設施涉３９０萬元

﹡香港寬頻（０１３１０）與香港復康合作提供家居上網服務優惠計劃

﹡復星旅文（０１９９２）旗下Ｃｌｕｂ Ｍｅｄ在美洲開設首個精選度假村

﹡招商局商業房託（０１５０３）明起招股，入場費４０４０元；招商局商業

房託表示未來或再有３個物業注入基金

﹡翰森製藥（０３６９２）旗下公司開發治療髓性白血病藥物獲批上市

﹡中生製藥（０１１７７）附屬公司開發的消化系統用藥已獲頒發註冊批件

﹡嘉華（００１７３）嘉峯匯首批推２０８伙，折實最平售價６５１萬元

﹡索信達（０３６８０）明起招股，入場費３６３６元

﹡漢港（０１６６３）主要股東增持１５５﹒８萬股，涉資近２４萬元

﹡中國創新投資（０１２１７）兩名獨立非執董辭任，未能符合上市規則

﹡陳麗芬辭任金茂源環保（０６８０５）公司秘書兼財務總監

﹡阿里巴巴（０９９８８）將於１２月９日納入恆生綜合指數



《國企紅籌》﹡中國飛機租賃（０１８４８）購買兩架７８７夢幻客機

﹡中教控股（００８３９）收購澳洲項目冀能與國內學院產生協同效應

﹡拉夏貝爾（０６１１６）控股股東Ａ股股票質押違約

﹡牛建華辭任中煤能源（０１８９８）總裁職務

﹡中國平安（０２３１８）旗下消費金融公司獲批籌建

﹡石藥集團（０１０９３）旗下公司研發癌症治療藥物進入人體臨床試驗



《神州民企》﹡吉利（００１７５）否認收購賓利傳聞

﹡首控集團（０１２６９）中途突然停牌，涉內幕消息

﹡楓葉教育（０１３１７）引入楓葉世界學校課程，明年９月起實施

﹡綠葉製藥（０２１８６）中樞神經新藥申請獲國家藥監局受理

﹡融創（０１９１８）斥１５３億元人民幣收購１８個項目權益



《中國要聞》﹡內地１０月工業利潤降９﹒９％，年初以來最大跌幅

﹡新時代潘向東稱明年豬肉價格仍會持續高位；政府未來會加大資本市場支持

力度

﹡豬肉批發價連續三周回落，降幅達１６﹒５％

﹡工信部舉行攜號轉網啟動儀式，在全國提供服務

﹡習近平稱繼續全面深化改革，讓各項改革發生化學反應

﹡電子商務法實施近一年，「雙１１」退貨方便投訴有門

﹡國信中心祝寶良稱明年ＧＤＰ增長５﹒５％左右

﹡中原表示今年內房海外融資暫６５０億美元，按年增五成

﹡社科院表示預計２０２０年重點城市房價有望實現軟著陸

﹡海南房策引關注，官媒稱經濟壓力下各地或加大自主權

﹡華為子公司底價拍得東莞１２萬平方米商住地做人才房

﹡ＴｉｋＴｏｋ用戶抨新疆人權問題遭封號，惹海外關注

﹡財政部表示首１０月國有企業利潤總額同比增５﹒４％

﹡德國９月對華電子產品出口大幅增長

﹡歐萊雅中國標榜產品「８天奇蹟」，涉虛假宣傳遭罰款

﹡醫保談判准入藥品名單明揭曉，利好ＰＤ－１等創新藥

﹡易會滿稱加強資本市場改革頂層設計，增加司法供給

﹡國台辦新任發言人朱鳳蓮稱民進黨插手港事務不會得逞

﹡招行回應員工涉「錢端」案：以公安機關正式公告為準

﹡明晟表示四大問題全解決才會就Ａ股進一步納入展開咨詢

﹡廣東省委全會通過支持深圳建設先行示範區措施

﹡人行今開展６０億人幣三個月期ＣＢＳ操作；人行連續６天停逆回購，今零

投放零回籠

﹡上海青浦區結合「十四五」規劃編制已梳理一批項目

﹡財政部在港增發兩年期國債平均接納價為１００﹒４９；財政部成功在港發

行６０億美元主權債，超購２﹒６倍；提前下達明年部分新增專項債務限額

１萬億元

﹡發改委表示首十月鋼協會員鋼企利潤同比降３４﹒１％

﹡北京垃圾分類明年５月起施行

﹡內地就增值稅法徵求意見，明確增值稅徵收率為３％；內地擬對部分ＥＴＦ

基金成分股超比例換購實施監管

﹡外交部再駁澳方：「干涉」的帽子絕對戴不到中國頭上；外交部回應蓬佩奧

涉疆言論：充滿政治偏見及謊言



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒６％，報１１６４７﹒４６點

﹡蔡英文稱王立強案屬國際事件，民進黨無能力自導自演

﹡韓國瑜妻被曝曾少報賣樓所得，韓辦澄清非刻意逃稅

﹡台灣指向心涉大陸軍方背景，投資申請２年前遭駁回

﹡台北檢方表示向心夫婦在轄區內有購置不動產



《其他消息》﹡政府抽起中大港大撥款申請，中大稱撥款對醫療發展影響深遠；政府推出衛

星電視共用天線系統升級資助計劃；政府闢謠：無計劃新屋嶺旁興建反恐警

察基地；明年經濟前景充滿不確定性

﹡聶德權稱境外投票問題多，沒打算推行；若申請方案不獲顧問小組支持，不

交行會審議

﹡橫琴新區管委表示推動與澳門體制融通，優化分線管理政策

﹡商經局表示初步數字顯示１１月上半月訪港旅客跌逾五成

﹡黃偉綸稱２０４７大批地契到期，預計２０２１年起分階段完成整理

﹡深股通額度全日用２５﹒６億元，陸股通連續十天淨流入；滬股通額度全日

用１２﹒６億元，陸股通淨流入逾２４億

﹡世邦魏理仕表示本港醫療行業迅速擴張，帶動對商業房地產強勁需求

﹡高力調查指投資意欲仍趨正面，逾七成受訪投資者有意在港配置資金

﹡畢馬威表示未來三年電子商貿及社交網絡平台為最具顛覆性商業模式



《修例風暴》﹡林大輝料校方今日最後一天到理大搜索，冀盡快解封；林大輝擔心只成立獨

立檢討委員會「頂唔住」民意

﹡香港科學館和歷史博物館今日重開

﹡羅智光稱研究要求公務員宣誓效忠政府，料明年有結果

﹡警察投訴課收到１２６１宗與大型公眾活動有關投訴

﹡香港迪士尼取消除夕晚倒數派對

﹡理大校方表示再無發現留守者，要求警方立刻解封校園；理大向政府提三要

求：盡快處理危險品及保障人身安全

（ｚｚ）

