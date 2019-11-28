  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/11/2019 07:46

《日出而作》特朗普簽香港人權民主法案，道指三連升漲４２點破頂

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２８１６４．４２　升　　４２．３２點╱０．１５％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３１５３．６３　升　　１３．１１點╱０．４２％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８７０５．１８　升　　５７．２４點╱０．６６％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７４２９．７８　升　　２６．６４點╱０．３６％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３２８７．０７　升　　５０．６５點╱０．３８％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５９２６．８４　跌　　　２．７８點╱０．０５％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：３８ａｍ美元兌日圓１０９．４１，歐元兌美元１．１００８

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態28/11/2019
網購當道 美百貨「黑五」未樂觀
生財有道27/11/2019
【進擊的豬】「豬二哥」略歇氣恐再轉升 抑飛漲三招各有所難
FOCUS27/11/2019
【FOCUS】總理吹風「十四五」 小康之後劇變將至
生財有道27/11/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：中生製藥前景佳未需拋售
中國故事27/11/2019
【駐滬專訪】電子商務法實施近一年 「雙11」退貨方便投訴有門
生財有道27/11/2019
品牌代言新趨勢，「虛擬網紅」真商機
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金