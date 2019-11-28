《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８１６４．４２ 升 ４２．３２點╱０．１５％
標普５００ ３１５３．６３ 升 １３．１１點╱０．４２％
納斯達克 ８７０５．１８ 升 ５７．２４點╱０．６６％
倫敦富時１００ ７４２９．７８ 升 ２６．６４點╱０．３６％
法蘭克福ＤＡＸ １３２８７．０７ 升 ５０．６５點╱０．３８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９２６．８４ 跌 ２．７８點╱０．０５％
﹡香港時間７：３８ａｍ美元兌日圓１０９．４１，歐元兌美元１．１００８
28/11/2019 07:46
《日出而作》特朗普簽香港人權民主法案，道指三連升漲４２點破頂
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８１６４．４２ 升 ４２．３２點╱０．１５％
標普５００ ３１５３．６３ 升 １３．１１點╱０．４２％
納斯達克 ８７０５．１８ 升 ５７．２４點╱０．６６％
倫敦富時１００ ７４２９．７８ 升 ２６．６４點╱０．３６％
法蘭克福ＤＡＸ １３２８７．０７ 升 ５０．６５點╱０．３８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９２６．８４ 跌 ２．７８點╱０．０５％
﹡香港時間７：３８ａｍ美元兌日圓１０９．４１，歐元兌美元１．１００８
|國際動態28/11/2019
網購當道 美百貨「黑五」未樂觀
|生財有道27/11/2019
【進擊的豬】「豬二哥」略歇氣恐再轉升 抑飛漲三招各有所難
|FOCUS27/11/2019
【FOCUS】總理吹風「十四五」 小康之後劇變將至
|生財有道27/11/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：中生製藥前景佳未需拋售
|中國故事27/11/2019
【駐滬專訪】電子商務法實施近一年 「雙11」退貨方便投訴有門
|生財有道27/11/2019
品牌代言新趨勢，「虛擬網紅」真商機
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰