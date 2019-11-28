《行內行外－梁崇讓》過去、現在、未來的成果，也應要尊重和珍惜

《行內行外》香港黑衣人暴力示威的活動引起全球關注，起初多國政府都譴責香港政府和警

方止暴制亂的鎮壓行動，但蒙面黑衣人到處肆意破壞，對途人作出滋擾，甚至圍毆拍照和「私了

」持不同意見的人士，連對某電視台記者、攝影師等作出恐嚇及毆打，粗暴地干涉言論和新聞自

由，是否跟這場運動標榜爭取民主自由相違背？真有待大家深思。運動發展至今，由於部分傳媒

涉嫌有偏頗言論和報道，把一些事實真相嚴重扭曲，令市民感到信息混亂不安，香港一直是個言

論自由的城市，如有人蓄意散播不盡不實的言論和報道都難於究責，加上現時互聯網廣泛轉載下

，真可以誤導不少市民和海外各國的人士，因此更令香港形勢變得複雜和難以解決了。



＊消息好壞有不同解說＊



無可否認從數據顯示和形勢分析，加上早前ＩＭＦ公布最新世界經濟展望報告，指出最新全

球經濟增長預測為十年最弱，可以預見香港明年經濟也不表樂觀。但是預測分析往往可與事實不

盡相同，尤其在金融股票市場，雖然來自的數據一樣，但各人的看法和分析也會有不同意見，幕

後的資金流向和心理因素更難估計。



消息利好或壞都可以有不同解說，好消息可以說是已經見頂或將會再創新高，壞消息也可以

說是已盡出而見底或仍會再壞，由此可見，股市升跌總難預測，以目前香港社會的政局時勢，恆

生指數仍可企穩２６５００點之上，證明雖說有資金流走，但同時也有投資者認為是入市良機。



在金融市場，同時間有人看升也有人看跌不出為奇，但估不到在現實社會，竟然也有人不理

是非黑白，在同一事件裏卻可以有完全相反的演繹解說，令社會人際關係出現嚴重撕裂，更不幸

的是這種分歧已發展至極端、蠻不講理了。蒙面黑衣人到處破壞和毆打意見不同人士，令全港交

通癱瘓，上班和上學人士受到嚴重影響，同時也直接打擊香港社會內部消費、到訪遊客和外來投

資者，香港經濟已出現明顯下滑。



＊暴力種子已散播香港＊



無可否認，未來的主人翁是現時的年青人，但如跟照這個邏輯，現在和過去的主人翁又是誰

呢？那麼為何未來的主人翁可不尊重現在和過去的主人翁辛辛苦苦建立好的美麗香港呢？反過來

卻要大肆破壞，摧殘和搗毀全港設施。坦白說，這群年青人大部分年約１８、２０歲，相信他們

仍未曾在社會工作，也未繳納過稅項，如果他們大義凜然地說：「是為了現在和過去的主人翁發

聲，爭取他們所認為的民主自由，而周圍破壞香港現有的設施，相信是很難自圓其說的。」



有學者認為五個月的持續破壞，已令香港聲譽蒙羞，要修復建設必定需要時間和大量金錢，

至於香港的民生經濟也不知何時才能回到正軌，這類損失根本無法用數字去衡量。莫非現今世代

的文化是先以暴力破壞現在一切，才能再可建設未來的嗎？為何不用正確和合法的途徑去爭取未

來呢？木宰羊！現在出現最大問題是開了暴力先河，將仇恨和暴力的種子散播在香港這片文明的

土地上，筆者幾可斷言如今後香港社會一旦再發生爭執，暴力場面必再重現。



回說香港金融證券業，本土金融業從業員幾十年辛苦地為香港的金融業打拼，但自港交所（

００３８８）上市後，特區政府的政策有變，高度集中照顧港交所的股東利益，在這２０多年來

從沒有接納本土業界的意見，反之其政策不斷打壓本土業界，令這群從業員變成過去式，真令人

遺憾不已！但本土從業員從來都奉公守法，沒有因此而破壞香港的金融秩序，來爭取自己的權益

啊！



＊側重港所令市場扭曲＊



後記：區議會選舉塵埃落定，泛民大勝，建制派嚴重受創，地區服務會否有所改變？真要拭

目以待！立法會選舉明年舉行，到時形勢有甚樣變化？還要看看來年社會又會出現什麼議題和各

黨派組織以及各參選人的部署了！毫無疑問，社會有競爭才有進步，「勝不驕，敗不餒」期望今

次當選的區議員，能真正為社區造好建設工作，不要參與破壞香港社區的設施了，也應該向暴力

說不，他們可以做到嗎？



至於香港的股票市場，集資額雖然是全球第一，但平均每日成交額只排名第八，成交量相對

市值的比率，排第十三位，連有關當局也奇怪為什麼會出現這種情況。以筆者愚見，這是過於側

重於港交所的發展，忽略了參與者存在的價值，甚至打壓本土業界的制度和推出太多賭博性的衍

生產品等等，嚴重扭曲了成立股票市場的原意，這便是令市場失衡的真正致命傷。《香港證券及

期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

