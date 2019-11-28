《投資觀點－施宏毅》甚麼是同股不同權？投資良機還是投資陷阱？

《投資觀點》科技企業、初創公司財力有限，創辦人多會引入不同投資者融資，令公司壯大

。當股東人數增加而有不同意見時，營運方向容易只著重眼前短線利益，忽略了創辦人原先創業

的原意，導致企業發揮不了長線價值。時至今日，市場出現了全新的股權架構－－同股不同權

－－用以解決這個問題。讓我們一起探討這個股權架構的特點和投資價值。



同股不同權，按字面解釋，即使持有相同股數，但擁有的權利卻不同。在這個架構下，股東

的分享利潤權和控制權是分開的。簡單來說，部分股東，多數是創辦人和管理層，可能只是持有

少量股份，分享到的利益很少，卻可以牢牢掌握公司的控制權。而其他一般股東無論持有多少股

份，分享利潤權有多大，都得不到企業的控制權。



在這個架構下，雖然可免除一般股東的干擾，但股價通常出現一定程度的折讓。因為控制權

在核心成員手中，能掌控創造盈利的方向。具遠見的創辦人可運用更大的自主權，不需理會短線

的利益回報，發展能建立長遠價值的項目。另一方面，因為股份始終沒有控制權，市場通常不會

願意付出溢價購入這些股份，導致股價相對於高控制權的股份出現折讓，這也可能是投資良機。



同股不同權的成功例子有為人熟悉的谷歌（Ｇｏｏｇｌｅ）。２００４年，谷歌上市時，招

股文件就指出，要實現到谷歌的遠大理想，需要的是自主權。它不斷改革由網絡搜尋引擎和廣告

，發展到雲端服務，成為網絡服務龍頭之一。這個成功歸因於同股不同權給予的彈性，既可為了

長線目標不斷嘗試新項目，又有自主權不派發現金股息，作為營運儲備。回望它上市當天一股約

５０美元，相比於管理層持有的股份有一定折讓。到了２０１８年底，升至約１０００美元，升

值２０倍。由此可見，若然公司的長線遠景真的實現，是有一定的投資價值，能為投資者帶來「

同股同權」亦可能望塵莫及的豐厚回報。



從谷歌的例子可見，只要公司運用同股不同權的控制權得宜，是有助邁向長線增長。但另一

方面，一般股東沒有控制權，企業仍然存在不理會股東利益的風險。那麼投資者可以怎樣分析企

業，從而避開這陷阱呢？



投資者可以從公司管治去判斷有否顧及大眾股東的利益。



第一，企業內部的人士有否過份優待的報酬 。因為缺乏一般股東的監督，同股不同權的企

業能輕易通過過份獎賞計劃，如優厚的高管薪酬、獎金和股票認權計劃。這個做法會消耗了本應

是創造長期回報的資源，或是讓員工以低價買入公司股份在市場套利，攤薄了一般股東的權益。



第二，把公司的資產轉至與核心業務無關的個人項目。例如創辦人把公司的資產以賤價出售

予旗下不同無關聯公司，變相把一般股東的資本據為己有。即使企業業績是符合增長，但不排除

在將來有胡亂使用公司資源的可能。這些「濫權」的行動難以得到市場信任，會導致沒有長線股

東作投資支持，股價容易一沉不起。



總括而言，同股不同權可以是雙面刃，一方面有利創造盈利，另一方面可以損害股東權益。

創辦人是企業成功的關鍵，投資者因而需要查閱過往紀錄，選擇值得信賴的企業。

《「我要做股神」專頁創辦人 施宏毅》

