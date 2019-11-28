【新股上市】ＷＭＣＨ（８２０８）暗盤開０﹒５元高招股價２５％

《經濟通通訊社２８日專訊》ＷＭＣＨ ＧＬＯＢＡＬ（０８２０８）明日（２９日）在創

業板掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市價０﹒５元，較招股價０﹒４元高出２５％，每手

６０００股，不計手續費賺６００元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報０﹒４８元，較招股價高２０％。而該股目前

在富途暗盤交易系統則報０﹒４７５元，高招股價１８﹒７５％。（ａｌ）

