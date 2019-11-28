【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２８日專訊》上市公司每當供股、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格

股東，設定截止過戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加

大，投資應加以留意。

中國再生醫學（０８１５８）最新公布一股供兩股計劃，每股供股價０﹒２元比上日收市價

折讓２３％，明年１月１７日除淨，由於供股的方式是「公開發售（ｏｐｅｎ

ｏｆｆｅｒ）」，故不設供股權買賣。中國再生醫學早市股價跌９﹒２３％，報０﹒２３６元。

時代中國（０１２３３）分拆物管業務獨立上市，每２﹒６股獲派１股時代鄰里作為特別息

，今日除淨。時代中國昨日（２７日）收市價為１５﹒９６元，今日開市價為１４﹒１０元，最

新報１５﹒３６元。

時代中國設定優先發售保證配額予合資格股東，於１２月２日（即記錄日期）每持有２４股

股份的完整倍數，可認購一股預留股份。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

寶龍地產（０１２３８） 優先認購寶龍 ５╱１２ ９╱１２ －

商業管理股份



汽車內飾（０００４８） 五合一 ２７╱１２ － －

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中電控股 （００００２） 第三次中期息６３仙 ２╱１２

中國旺旺 （００１５１） 中期息０﹒６４美仙或５港仙 ２╱１２

中國生物製藥 （０１１７７） 第三次中期息２仙 １０╱１２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

