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即市新聞

28/11/2019 09:05

《專家之言－李偉傑》港股區間上落待發，阿里吸金力強藍籌遭冷落

　　《專家之言》保持良好對話，是最好解決問題取得共識的辦法，分歧愈大愈需要雙方誠意及
建設性的談判，可能最終談判失敗，但至少雙方亦曾付出過努力。中美貿易談判近期看似進入大
直路，雙方高級別磋商牽頭人近月三次通話會議，雙方稱就解決相關問題取得共識。但白宮顧問
康韋早前重新，雙方已接近達成貿易協議，但仍存在三大分歧問題，包括強制技術轉讓、知識產
權竊取，和貿易逆差等。
　　其實，問題又何止三個，但既然中美雙方各有所需，談判差距有望縮細。中國經濟下行壓力
持續，寄望達成部分協議以換取逐步取消中國進口貨品關稅；另外，明年美國總統大選，假若仕
現任總統特朗普要展開角逐連任選舉工程，貿易協議亦不能一拖再拖。因此，估計短期內中美雙
方能達成部分協議機會應頗大，恆生指數近期應該維持在８月份展開的短暫上升通道中徘徊，通
道底部在２６０００點，頂部在２８０００點水平，未有在新消息爆發前，相信港股維持區間上
落。

＊阿里巴巴明年３月望納入互聯互通＊

　　外圍局勢待變，但等了近五年的阿里巴巴（０９９８８），終於以第二上市地位在本港成功
集資上市，以現時超過４００００億元市值姿態成功吸引資金流入，由於吸金力實在太強，預料
短期除龍頭科網股外，國企股、藍籌股成交量將大幅縮減一段短時間，直到阿里巴巴升勢開始放
緩或回吐，屆時資金才有機會散落到其他落後板塊身上。估計內地散戶熱情夠，本港投資者更會
因此，雖然現時互聯互通機制未包含阿里巴巴在內，但估計在明年３月檢討結果時，應有較大機
會成功被納入，屆時會再次出現第二波升浪。《財經評論員　李偉傑》
（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

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