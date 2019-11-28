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即市新聞

28/11/2019 14:55

《專家之言－黃德几》舜宇光學受惠行業需求增，整固後有望再上

　　《專家之言》美國或放寬華為禁令，加上隨著中國三大電訊商早前正式推出５Ｇ套餐，意味
內地正式踏入５Ｇ商用時代，將有助帶動５Ｇ智能手機付運量增加。行業研究機構ＩＤＣ發表報
告指，全球智能電話出貨量連續三年錄得倒退後，惟中國５Ｇ發展，相信明年出貨量將恢復增長
，並預計全球出貨量按年增長１﹒５％，達到逾１４億部，其中５Ｇ手機出貨量高達１﹒９億部
，相當於預測全球出貨量的１４％，遠高於２０１０年４Ｇ推出首年的１﹒３％。另外，目前消
費者對於手機鏡頭的質素要求提升，加上三攝甚至多攝升級，將提升手機設備需求。

＊華為是最大客戶，收入佔比約兩成＊

　　舜宇光學（０２３８２）為綜合光學零件及產品生產商，當中華為是集團最大的客戶，收入
佔比約兩成，而內地五大智能手機生產商，佔收入總額超過５成。集團在１０月份，手機鏡頭出
貨量按年上升４２％至１﹒４６億件，主要是因為公司手機鏡頭市場份額的上升；手機攝像模組
的出貨量按年升１７﹒３％至５﹒３４４﹒６萬件。至於車載鏡頭方面，隨着半自動以及全自動
駕駛技術不斷發展，對鏡頭的需求有增無減。今年９月份，車載鏡頭的出貨量按年增加
３４﹒５％至４６９﹒５萬件。
　　今年上半年，集團的綜合收入１５５﹒７５億元人民幣，純利升２１﹒３％至２﹒５１億元
。不過整體毛利率下降１個百分點至１８﹒４％，主要是由於光電產品事業下的手機攝像模組，
毛利率由去年同期約９﹒４％下降至約５﹒９％，惟光學零件事業的毛利率上升２﹒１個百分點
至４４﹒１％，光學儀器事業的毛利率升２﹒９個百分點至４１﹒２％。

＊候低１２０元吸納，反彈阻力１３６﹒５元＊

　　集團積極加大研發，提升產品組合，有助改善毛利率。在光學零件方面，１６００萬像素超
大廣角（１２０度）手機鏡頭、超大光圈（ＦＮｏ﹒１﹒４）７片式手機鏡頭、超小頭部（頭部
尺寸２﹒６５ｍｍ）手機鏡頭和１６００萬像素超薄手機鏡頭已成功實現量產。
　　走勢上，１１月５日升至１３６﹒５港元遇阻回落，惟跌至５０天線見支持，ＳＴＣ％Ｋ線
升穿％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距收窄，宜候低１２０港元吸納，反彈阻力１３６﹒５港元，不跌穿
１１５港元續持有。《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》（筆者為證監會持牌人士，無持有
上述股份）

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