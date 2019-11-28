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即市新聞

28/11/2019 09:30

【ＩＰＯ反應】ＷＭＣＨ公開招股超購逾２９倍，一手中籤２８％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》新加坡土木及結構工程公司ＷＭＣＨ　ＧＬＯＢＡＬ
（０８２０８）公布招股結果，公開發售部分超購２９﹒３倍，一手中籤率２８％，認購３５手
才穩中一手。每股定價０﹒４元，為招股範圍介乎０﹒４至０﹒５５元之下限。明日（２９日）
將於聯交所主板掛牌上市。
　　香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購，認購合共４﹒５４億股，相當於
初步可供認購的１５００萬股總數約３０﹒３倍。
　　由於公開發售獲超額認購，３０００萬股股份已從配售重新分配至公開發售，分配予公開發
售的發售股份最終數目增至４５００萬股，即根據股份發售初步可供認購的發售股份總數的
３０％。
　　配售股份略獲超額認購。配售認購總數約為１﹒４６億股股份，相當於１﹒３５億股配售股
份約１﹒０８倍。由於重新分配，配售項下１３９名承配人最終獲分配的配售股份數目為１﹒０
５億股配售股份，相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份總數７０％。
　　按照發售價計算，公司預料集資額為２５２０萬元，約２３﹒５％將用作擴展該公司於越南
的經營，包括在位於越南胡志明市的辦事處設立監理部門；約１８﹒８％將用作已於香港上環租
用的支援辦公室的員工招聘、租金及其他相關開支；約１１﹒８％將用作增強資訊科技系統；約
７﹒４％將用作ＰＰＶＣ專門技術的研發。
　　公司獨家保薦人為國泰君安。（ｋｓ）

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