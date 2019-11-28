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即市新聞

28/11/2019 09:26

恒指低開１９０點報２６７６３點，失守百天及十天線

　　《經濟通通訊社２８日專訊》隔晚美股連升四日兼創歷史新高，惟美國總統特朗普簽署《香
港人權及民主法案》，中美貿易戰可能再起暗湧，港股今早低開１９０點報２６７６３，失守百
天線（２６７７９點）及十天線（２６７７６點），濠賭股沽壓顯著，銀娛（０００２７）低開
３％為開市表現最差股份，金沙（０１９２８）同樣低開１﹒８５％。另外，市場繼續熱炒阿里
巴巴（０９９８８），今早高開至１９７元，接近二百元關口位置。
　　現時，恆生指數報２６７６３點，跌１９０點或跌０﹒７１％，主板成交２８﹒４９億元。
國企指數報１０５３０點，跌８９點或跌０﹒８４％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒３４％，報５８﹒７５元；港交所
（００３８８）跌１﹒１３％，報２４５﹒４元；騰訊（００７００）無升跌，報３３５元；中
移動（００９４１）跌２﹒０４％，報６０﹒０５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒２５％，
報８０元。

　　表列十大跌幅藍籌股股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀河娛樂（０００２７）　　５２﹒０５元　　　跌３﹒０７％
　　恆安國際（０１０４４）　　５１﹒２０元　　　跌２﹒８５％
　　新地　　（０００１６）　１１２﹒００元　　　跌２﹒５２％
　　中國神華（０１０８８）　　１５﹒２０元　　　跌２﹒４４％
　　中國人壽（０２６２８）　　２０﹒００元　　　跌２﹒２０％
　　中國移動（００９４１）　　６０﹒０５元　　　跌２﹒０４％
　　金沙中國（０１９２８）　　３７﹒０５元　　　跌１﹒８５％
　　萬洲國際（００２８８）　　　８﹒２１元　　　跌１﹒７９％
　　電能實業（００００６）　　５４﹒１０元　　　跌１﹒６４％
　　中生製藥（０１１３３）　　１０﹒５２元　　　跌１﹒４９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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