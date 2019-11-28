恒指低開１９０點報２６７６３點，失守百天及十天線

《經濟通通訊社２８日專訊》隔晚美股連升四日兼創歷史新高，惟美國總統特朗普簽署《香

港人權及民主法案》，中美貿易戰可能再起暗湧，港股今早低開１９０點報２６７６３，失守百

天線（２６７７９點）及十天線（２６７７６點），濠賭股沽壓顯著，銀娛（０００２７）低開

３％為開市表現最差股份，金沙（０１９２８）同樣低開１﹒８５％。另外，市場繼續熱炒阿里

巴巴（０９９８８），今早高開至１９７元，接近二百元關口位置。

現時，恆生指數報２６７６３點，跌１９０點或跌０﹒７１％，主板成交２８﹒４９億元。

國企指數報１０５３０點，跌８９點或跌０﹒８４％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒３４％，報５８﹒７５元；港交所

（００３８８）跌１﹒１３％，報２４５﹒４元；騰訊（００７００）無升跌，報３３５元；中

移動（００９４１）跌２﹒０４％，報６０﹒０５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒２５％，

報８０元。



表列十大跌幅藍籌股股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂（０００２７） ５２﹒０５元 跌３﹒０７％

恆安國際（０１０４４） ５１﹒２０元 跌２﹒８５％

新地 （０００１６） １１２﹒００元 跌２﹒５２％

中國神華（０１０８８） １５﹒２０元 跌２﹒４４％

中國人壽（０２６２８） ２０﹒００元 跌２﹒２０％

中國移動（００９４１） ６０﹒０５元 跌２﹒０４％

金沙中國（０１９２８） ３７﹒０５元 跌１﹒８５％

萬洲國際（００２８８） ８﹒２１元 跌１﹒７９％

電能實業（００００６） ５４﹒１０元 跌１﹒６４％

中生製藥（０１１３３） １０﹒５２元 跌１﹒４９％

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（ｕｌ）

