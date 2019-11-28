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即市新聞

28/11/2019 17:09

《盤後部署》中美關係再起波瀾，港股２６３００點料暫見支持

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國總統特朗普正式簽署《香港人權及民主法案》，市場擔心
法案成為中美貿易談判之絆腳石，更可能影響近期稍微緩和的本港政局，拖累港股今早低開
１９０點報２６７６３點，失守十天線（約２６７８１點）及百天線（約２６７８０點），惟已
是全日最低位。及後，阿里巴巴（０９９８８）破頂，以及騰訊（００７００）和其他重磅股回
穩，港股隨即止跌回升兼收復上述兩條平均線，最高曾見２６９９１點漲３７點。惟之主要在２
６９００水平窄幅上落，未見方向，最終收報２６８９３點，跌６０點或跌０﹒２２％，主板成
交７６１﹒７８億元微升０﹒６１％。國企指數報１０５６１點，跌５８點或跌０﹒５５％。
　　Ａ股同樣走軟，上證綜合指數報２８８９點，跌１３點或跌０﹒４７％，成交
１２２６﹒１７億元人民幣。深證成分指數報９６２２點，跌２６點或跌０﹒２７％，成交
１９５２﹒８２億元人民幣。

＊聯儲指經濟見改善，惟投行警告美股或快見頂＊
　
　　美聯儲發表俗稱「褐皮書」的經濟報告，認為自上月底議息後，經濟體見溫和擴張，對整體
展望正面。報告指，雖然製造業整體情況仍疲弱，但見逐步改善。另外，由於中美貿易戰，商界
投資意欲明顯減少，但汽車銷售，以及旅遊業及房屋業則見改善，尤其房屋銷售受惠按揭利率下
降，惟可售單位短缺，行業較難再擴張。報告總體而言，顯示經濟前景仍好
　　美隔晚延續連日創出新高，市場似已接受到儲局放慢加息步伐的現實。據美國利率期貨顯示
，市場預期儲局今年１２月減息機率是零，而預期明年１月、３月及４月議息會議上，減息的機
率分別只有約１２％、２４％及３５％。美股今晚因感恩節休市，明天（２９日）亦只有半日市

　　有投行已發出預警，指美股過度樂觀，存大幅回吐風險。加拿大皇家銀行表示，華爾街對美
股的樂觀程度已經漲至過去幾個月以來最高，這或是未來數月市場或見頂先兆。摩根大通則表示
，雖然本年美股反彈力度強勁，散戶是股市上漲主力，惟今年則見散戶成為股市上揚阻力，因為
股市散戶的資金流出量已經超過２００８年金融危機以來的最嚴重水平。法國興業銀行認為，聯
儲局已經向市場注入過多流動性，令大家更容易借錢投入股市，現幾近不能撤回。如市場出現小
幅度下跌，或令部分人資不抵債，甚至擊垮實體經濟。另外，牛津經濟研究院的一份預測，指美
國金融市場估值過高。而根據其模型估計，明年美國股市的預期回報率僅為１％，而債券的預期
回報率為零。

＊港股被「政治市」主導，投資者宜靜觀其變＊

　　是日期指結算，雖然恆指低開１９０點，但其後喘定，似乎市場對中美能達成貿議的信心未
變。恆指今日成功力守十天線及百天線，暫時來看，２６３００點料見支持，此為本月中及上周
創出的低位水平。現時市況屬「炒股不炒市」，大市上揚時未見成交配合。故此，現階段不建議
投資者貿然入市，靜觀其變為上策。
　　目前市場觀望中美貿易會談發展以及各項政治因素，美國總統特朗普隨時一句負面說話，或
再次打垮港股。再者，特朗普剛正式簽署《香港人權及民主法案》，美國有機會取消香港獨立關
稅區地位，對香港經濟帶來甚麼程度影響暫難評估，而外資流出港股，恆指重回２５０００點水
平甚至插得更深亦不足為奇。（ｋｓ）

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