《盤後部署》中美關係再起波瀾，港股２６３００點料暫見支持

《經濟通通訊社２８日專訊》美國總統特朗普正式簽署《香港人權及民主法案》，市場擔心

法案成為中美貿易談判之絆腳石，更可能影響近期稍微緩和的本港政局，拖累港股今早低開

１９０點報２６７６３點，失守十天線（約２６７８１點）及百天線（約２６７８０點），惟已

是全日最低位。及後，阿里巴巴（０９９８８）破頂，以及騰訊（００７００）和其他重磅股回

穩，港股隨即止跌回升兼收復上述兩條平均線，最高曾見２６９９１點漲３７點。惟之主要在２

６９００水平窄幅上落，未見方向，最終收報２６８９３點，跌６０點或跌０﹒２２％，主板成

交７６１﹒７８億元微升０﹒６１％。國企指數報１０５６１點，跌５８點或跌０﹒５５％。

Ａ股同樣走軟，上證綜合指數報２８８９點，跌１３點或跌０﹒４７％，成交

１２２６﹒１７億元人民幣。深證成分指數報９６２２點，跌２６點或跌０﹒２７％，成交

１９５２﹒８２億元人民幣。



＊聯儲指經濟見改善，惟投行警告美股或快見頂＊



美聯儲發表俗稱「褐皮書」的經濟報告，認為自上月底議息後，經濟體見溫和擴張，對整體

展望正面。報告指，雖然製造業整體情況仍疲弱，但見逐步改善。另外，由於中美貿易戰，商界

投資意欲明顯減少，但汽車銷售，以及旅遊業及房屋業則見改善，尤其房屋銷售受惠按揭利率下

降，惟可售單位短缺，行業較難再擴張。報告總體而言，顯示經濟前景仍好

美隔晚延續連日創出新高，市場似已接受到儲局放慢加息步伐的現實。據美國利率期貨顯示

，市場預期儲局今年１２月減息機率是零，而預期明年１月、３月及４月議息會議上，減息的機

率分別只有約１２％、２４％及３５％。美股今晚因感恩節休市，明天（２９日）亦只有半日市

。

有投行已發出預警，指美股過度樂觀，存大幅回吐風險。加拿大皇家銀行表示，華爾街對美

股的樂觀程度已經漲至過去幾個月以來最高，這或是未來數月市場或見頂先兆。摩根大通則表示

，雖然本年美股反彈力度強勁，散戶是股市上漲主力，惟今年則見散戶成為股市上揚阻力，因為

股市散戶的資金流出量已經超過２００８年金融危機以來的最嚴重水平。法國興業銀行認為，聯

儲局已經向市場注入過多流動性，令大家更容易借錢投入股市，現幾近不能撤回。如市場出現小

幅度下跌，或令部分人資不抵債，甚至擊垮實體經濟。另外，牛津經濟研究院的一份預測，指美

國金融市場估值過高。而根據其模型估計，明年美國股市的預期回報率僅為１％，而債券的預期

回報率為零。



＊港股被「政治市」主導，投資者宜靜觀其變＊



是日期指結算，雖然恆指低開１９０點，但其後喘定，似乎市場對中美能達成貿議的信心未

變。恆指今日成功力守十天線及百天線，暫時來看，２６３００點料見支持，此為本月中及上周

創出的低位水平。現時市況屬「炒股不炒市」，大市上揚時未見成交配合。故此，現階段不建議

投資者貿然入市，靜觀其變為上策。

目前市場觀望中美貿易會談發展以及各項政治因素，美國總統特朗普隨時一句負面說話，或

再次打垮港股。再者，特朗普剛正式簽署《香港人權及民主法案》，美國有機會取消香港獨立關

稅區地位，對香港經濟帶來甚麼程度影響暫難評估，而外資流出港股，恆指重回２５０００點水

平甚至插得更深亦不足為奇。（ｋｓ）

